13 de mayo de 2026 Inicio
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Autoridades del INTI prohibieron el ingreso a empresarios pyme a una reunión contra los recortes

En el marco del ajuste que afecta al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sus directivos impiden el paso a los invitados al encuentro "Argentina productiva, con el INTI de pie", impulsada por profesionales y mandos medios del organismo.

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La situacón en la sede del Parque Tecnológico Miguelete.

En el marco del conflicto por los recortes en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sus autoridades impiden este miércoles el ingreso a la sede del Parque Tecnológico Miguelete a más de un centenar de empresarios que habían sido invitados al encuentro "Argentina productiva, con el INTI de pie", impulsada por profesionales y mandos medios del organismo.

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La actividad reunirá en la sede central del INTI, en el partido bonaerense de San Martín, a directivos, dueños de empresas y referentes del sector productivo que decidieron expresar públicamente su respaldo a una institución que durante décadas acompañó procesos de innovación, calidad, exportación, metrología y desarrollo tecnológico en la industria argentina.

La convocatoria se produjo luego de anuncios oficiales que encendieron alarmas en el sector: eliminación de 1000 servicios técnicos, cierre del Servicio Argentino de Calibración, cambios en áreas vinculadas a metrología y el anuncio de 700 despidos.

Además, según los organizadores, la convocatoria buscará visibilizar el rol histórico del INTI en el desarrollo industrial argentino y abrir un debate sobre el impacto de las políticas oficiales sobre la producción nacional. Participarán dueños de empresas, directivos y referentes de cámaras empresarias vinculadas al entramado pyme.

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Entre quienes confirmaron su participación se destacan Aldo Lo Russo (Baigorria), Patricia Malnatti (Jomsalva), Elvira Zini (Laboratorios Richmond), Marco Meloni (ENAC), Luciano Galfione (Textil Galfione), Fernanda Mettini (El Balancero), Rubén Zárate (Agencia Comodoro Conocimiento), Germán Cairo (Beneficial Germs) y Juan Cruz López Hamdam (Cultura Cárnica).

También acompañan dirigentes de entidades empresarias como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Industriales Pymes Argentinos (IPA) y Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M).

El INTI en crisis: empresarios y trabajadores defienden el organismo ante su posible desaparición

Empresarios del sector textil, trabajadores y profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se reunieron para debatir políticas de desarrollo industrial frente a lo que describieron como un desmantelamiento sistemático del organismo. La convocatoria buscó, según sus participantes, "discutir empresarios, sobre todo pymes con profesionales del INTI, políticas para el desarrollo de nuestro país".

Rodolfo Liberman, empresario del rubro tintorería industrial, señaló una de las consecuencias más preocupantes del retiro del Estado: la eliminación de controles técnicos sobre productos importados. "Se suprimieron tanto los controles técnicos como en la importación precios de referencia", afirmó en diálogo con C5N, y advirtió sobre casos de subfacturación escandalosos: "Si entran remeras a 1 centavo de dólar... el importador paga por ese precio y no hay control". Más grave aún, alertó sobre riesgos sanitarios concretos: "El INTI hacía el control en paralelo con Aduana, el control técnico, y el bebé se envenena o el chico se envenena. Eso se suprimió. Y eso es criminal".

Luciano Galfione, también del sector textil, amplió el argumento hacia el plano exportador: "Son los ensayos, son los certificados que a nosotros nos piden cada vez que salimos a exportar". Para el empresario, el reclamo trasciende lo sectorial: "No es un reclamo empresarial, no es un reclamo laboral. Acá estamos hablando de la sociedad en su conjunto".

Por su parte, Claudio Berterreix, del Centro de Mecánica del INTI, ejemplificó el impacto cotidiano: "Si uno va a cargar combustible, ¿quién controla que un litro del surtidor sea realmente un litro? Hoy por hoy ese control no está existiendo".

Los participantes coincidieron en que la función del organismo va más allá de los controles inmediatos. Como sintetizó uno de los empresarios: "El INTI es la bisagra entre el sistema científico tecnológico y la industria".

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