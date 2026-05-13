Murió a los 71 años un reconocido actor de Hollywood: qué le pasó Reconocido por interpretar papeles en "La venganza de los nerds" y "Contacto sangriento" con quien compartió pantalla con Jean-Claude Van Damme. Su familia confirmó la noticia y expresó que el artista "amaba al Señor, a su familia, a sus amigos y a sus fans con todo su corazón". + Seguir en







Donald Gibb murió a los 71 años. Donald Gibb murió a los 71 años.

Murió Donald Gibb, reconocido actor en Hollywood por interpretar al personaje de Frederick Aloysius "Ogre" Palowaski en la película "La venganza de los nerds" y compartir pantalla con Jean-Claude Van Damme en "Contacto sangriento".

Gibb interpretó varios personajes entrañables en los 80 que dejaron una marca en toda una generación. Su familia compartió la noticia de su fallecimiento para el medio TMZ en su casa en Texas, aunque no brindaron detalles pidieron privacidad en un mometo tan doloroso.

Donald Gibb 13-5-26

Según medios estadounidenses, Gibb tenía 71 años y sufría de ciertas enfermedades crónicas. En diálogo con TMZ su familia aseguró que el actor "amaba al Señor y a su familia, amigos y fans con todo su corazón".

Uno de los papeles más recordados de Donald Gibb fue el Frederick Aloysius "Ogre" Palowaski en la comedia de 1984 "La Venganza de los nerds", dirigida por Jeff Kanew y repitió este papel en las películas siguientes de la saga.

También se codeó con una de las figuras más reconocidas del cine de acción: Jean-Claude Van Damme en el film "Contacto Sangriento" que salió en 1988 donde interpretó al luchador Ray Jackson. Embed - The Belching Contest-Ogre VS Booger