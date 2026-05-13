13 de mayo de 2026 Inicio
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Un posible paro en aeropuertos de todo el país por conflictos salariales pone en riesgo cientos de vuelos

La medida de fuerza podría llevarse a cabo la próxima semana. Afectaría a los vuelos e incluiría movilizaciones y asambleas. Más de 100 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional que brindan información a las terminales podrían ser despedidos el viernes.

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Los vuelos podrían verse afectados la próxima semana. 

Los vuelos podrían verse afectados la próxima semana. 

Los vuelos en aeropuertos de todo el país podrían verse afectados la próxima semana por un paro nacional debido a un conflicto salarial que atraviesan los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El gremio anunció que el viernes vence el mes de preaviso que le dieron a más de 100 trabajadores del sector y serían despedidos.

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"La medida se adopta en rechazo a los 140 despidos irregulares y arbitrarios de trabajadores y trabajadoras ejecutados entre los dias 15 y 17 de abril del corriente año, así como también ante el anuncio verbal respecto de otros 100 despidos más, exigiéndose el inmediato retratamiento formal de dichas medidas por constituir un grave ataque al funcionamiento del organismo y a la continuidad de servicios esenciales para la población", detalla el comunicado gremial.

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), llevarán adelante una Jornada Nacional de Lucha en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el viernes 15 de mayo de 2026 con retiro del lugar de trabajo de 10 a 14 en la sede central ubicada en Av. Dorrego 4019, CABA, para movilizar y participar de la asamblea permanente que tendrá lugar en el Aeroparque Jorge Newbery.

De todas maneras, tal cual ocurrió en la última medida de fuerza, de concretarse un paro la próxima semana, la totalidad de los trabajadores del SMN no podrían sumarse debido a que el servicio que ofrece es declarado "esencial" por el Gobierno.

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