El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

La divisa norteamericana cotiza en alza en la banca privada en una jornada marcada por la fuerte suba del riesgo país y caída de los bonos y acciones argentinas.

El dólar oficial vive una nueva jornada de furia en el mercado financiero donde su cotización ya supera los $1.500 en algunos bancos privados. En tanto, en el Banco Nación, el minorista opera en $1.485; mientras que el dólar blue se ubica a $1.490.

El dólar oficial cotiza cercano a los $1500. 
Los dólares financieros y el blue ya superan los $1.500

El miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s53 millones para contener la presión cambiaria, concretando la primera intervención en cinco meses.

En este marco, la expectativa de los mercados pasará también por lo que ocurre en el Senado de la Nación donde la oposición sesiona para revertir el veto de Javier Milei a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.

dolar blue billetes divisas dolares

Cuánto cotiza el dólar el jueves 18 de septiembre en cada uno de los bancos

  • Banco Santander: cotiza a $1500,03 para la compra y $1449,98 para la venta
  • Banco Francés: cotiza a $1445 para la compra y $1495para la venta
  • Banco Nación: cotiza a $1435 para la compra y $1485 para la venta
  • Banco Patagonia: cotiza a $1495 para la compra y $1445 para la venta
  • Banco Supervielle: cotiza a $1495 para la compra y $1445 para la venta
  • Banco ISBC: cotiza a $1500 para la compra y $1435 para la venta
