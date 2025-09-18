El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

El dólar oficial vive una nueva jornada de furia en el mercado financiero donde su cotización ya supera los $1.500 en algunos bancos privados. En tanto, en el Banco Nación, el minorista opera en $1.485; mientras que el dólar blue se ubica a $1.490.
La divisa norteamericana cotiza en alza en la banca privada en una jornada marcada por la fuerte suba del riesgo país y caída de los bonos y acciones argentinas.
El miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s53 millones para contener la presión cambiaria, concretando la primera intervención en cinco meses.
En este marco, la expectativa de los mercados pasará también por lo que ocurre en el Senado de la Nación donde la oposición sesiona para revertir el veto de Javier Milei a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.