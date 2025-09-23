Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Hay una hipótesis que surge de los dichos de la conductora a pesar del secreto de sumario que rige la investigación judicial.

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Luego del robo a la casa de Carolina "Pampita" Ardohain en su casa de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires , una de sus amigas dio detalles sobre lo que está buscando la policía. Ante la pregunta de si los "vendieron" respondió que "puede ser".

Agregó: “Ella estaba de viaje en España pero esta no es la primera vez que intentan entrar . La casa de Caro está en Barrio Parque y la parte de atrás da a las vías”.

La panelista Angie Balbiani, explicó cómo es el lugar donde vive la conductora de Los 8 escalones: "Al final de la calle, a la derecha, hay una obra en construcción muy grande que le da acceso a un montón de gente ajena al barrio”.

Claramente, no hay nadie vigilando en esa zona, yo creo que sabían perfectamente que no estaban. Carolina dijo que había secreto de sumario, por eso yo creo que hay algo más , hay una información que no tenemos”, subrayó.

Ante tal información, su colega Nancy Duré dijo: “Que alguien los haya vendido ” y ella asintió que "puede ser”. Mientras, Pampita fue muy discreta con la prensa en cuanto al detalle de la investigación: "No puedo dar datos de nada y me pidieron por favor que no dé. Está toda la información pero no la puedo dar porque puede jugar en contra si doy datos", remarcó.

La conductora de Los 8 escalones, en Telefe, viajó a Madrid para encarar la campaña de perfumes de Carolina Herrera como embajadora en Argentina y en distintos países de América Latina. El cambio radicaría en los escándalos en que se vio envuelta la mujer de Mauro Icardi, con su exmujer, Wanda Nara.

Quien hizo correr la noticia fue el conductor Ángel de Brito, en LAM, en América, quien aseguró: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.

Después, la panelista Yanina Latorre escribió en sus redes sociales: "Pampita ocupando el lugar de la Nipona como embajadora de Carolina Herrera en Madrid".