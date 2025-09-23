Gabriel Boric pidió que Netanyahu sea juzgado por genocidio en Gaza El presidente de Chile exigió que los responsables enfrenten a un tribunal internacional y denunció que la crisis humanitaria en Palestina es una “crisis de la humanidad”. Por







El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó con dureza la ofensiva israelí sobre Gaza y pidió que el primer ministro Benjamín Netanyahu, junto a los responsables de lo que calificó como un genocidio contra el pueblo palestino, sean juzgados por un tribunal internacional.

“Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, afirmó el mandatario, en un discurso en el que remarcó que la situación en Gaza “es una crisis global porque es una crisis de la humanidad”.

Boric comparó la tragedia actual con la persecución sufrida por millones de judíos durante el Holocausto, y señaló que miles de personas están siendo asesinadas “solo por ser palestinos”. “Resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes han perdido la vida”, expresó.

El mandatario agregó que el dolor que generan las muertes de niños y niñas bajo los escombros en Gaza también se siente en Chile. Y sostuvo que ese sufrimiento debe canalizarse en reclamos de justicia, no en actos de odio: “Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero verlo enfrentado a la justicia internacional”.

Con este mensaje, Boric profundizó su posición crítica frente a la política israelí y reforzó el reclamo de la comunidad internacional por el cese de la violencia en Medio Oriente.

