23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gabriel Boric pidió que Netanyahu sea juzgado por genocidio en Gaza

El presidente de Chile exigió que los responsables enfrenten a un tribunal internacional y denunció que la crisis humanitaria en Palestina es una “crisis de la humanidad”.

Por
Gabriel Boricm pidió que Netanyahu sea juzgado por genocidio en Gaza

Gabriel Boricm pidió que Netanyahu sea juzgado por genocidio en Gaza

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó con dureza la ofensiva israelí sobre Gaza y pidió que el primer ministro Benjamín Netanyahu, junto a los responsables de lo que calificó como un genocidio contra el pueblo palestino, sean juzgados por un tribunal internacional.

La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.
Te puede interesar:

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”, afirmó el mandatario, en un discurso en el que remarcó que la situación en Gaza “es una crisis global porque es una crisis de la humanidad”.

Boric comparó la tragedia actual con la persecución sufrida por millones de judíos durante el Holocausto, y señaló que miles de personas están siendo asesinadas “solo por ser palestinos”. “Resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes han perdido la vida”, expresó.

El mandatario agregó que el dolor que generan las muertes de niños y niñas bajo los escombros en Gaza también se siente en Chile. Y sostuvo que ese sufrimiento debe canalizarse en reclamos de justicia, no en actos de odio: “Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero verlo enfrentado a la justicia internacional”.

Con este mensaje, Boric profundizó su posición crítica frente a la política israelí y reforzó el reclamo de la comunidad internacional por el cese de la violencia en Medio Oriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1970599207225393604&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Benjamin Netanyahu junto a su gabinete.

La respuesta de Netanyahu tras el reconocimiento del Reino Unido, Canadá y Australia: "No habrá un Estado palestino"

Está previsto que más países europeos reconozcan a Palestina en los próximos días.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina

Hamás presiona a Israel en medio de la ofensiva que avanza sobre la ciudad de Gaza. 

Hamás publicó una imagen de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras un ataque terrorista donde murieron dos militares

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras un ataque terrorista donde murieron militares

Según cálculos de las FDI, al menos 400.000 palestinos abandonaron Gaza.

Crisis humanitaria: miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza para huir de la ofensiva israelí

Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, no coinciden sobre Gaza.

Donald Trump descartó reconocer al Estado palestino para terminar la guerra en Gaza

Rating Cero

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.
play

La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

últimas noticias

Hay malestar en el sector tecnológico por el atraso en los pagos.

Conectar Igualdad: el Gobierno les debe más de u$s50 millones a las empresas proveedoras de notebooks

Hace 16 minutos
Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid.

La alegría de Mastantuono por su primer gol en Real Madrid: "Lo busqué mucho"

Hace 1 hora
play
Racing impuso su categoría y se llevó la llave de cuartos de final.

Racing, histórico: eliminó a Vélez en Avellaneda y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

Hace 1 hora
Gustavo Petro en la ONU.

Gustavo Petro cuestionó los bombardeos en el mar del Caribe y aseguró: "Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami"

Hace 1 hora
Luis Caputo celebró el anuncio del BID en el que aseguró que aumentará las operaciones en Argentina

Tras el anuncio del Banco Mundial, Caputo celebró que el BID aumentará sus operaciones en Argentina

Hace 1 hora