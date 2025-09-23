23 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 24 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó quiénes serán los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1 que cobrarán este miércoles 24 de septiembre de 2025.

Anses amplió información sobre el cobro del Complemento Leche.
Complemento Leche de ANSES: todo lo que tenés que saber en octubre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este miércoles 24 de septiembre con DNI finalizado en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones de Pago Único

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributiva tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.

ANSES: Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar lo correspondiente este miércoles con DNI culminados en 6 y 7.

