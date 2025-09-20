El Gobierno confirmó que Javier Milei se reunirá el martes con Donald Trump

El encuentro será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la ciudad estadounidense. Desde la Casa Rosada buscan conseguir el apoyo económico del Tesoro de EEUU.

El presidente Javier Milei tendrá el próximo martes su esperada reunión bilateral con Donald Trump . El encuentro será en Nueva York , en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), un escenario clave para la diplomacia global.

La información fue confirmada por Cancillería argentina y el vocero presidencial, Manuel Adorni , en sus respectivas cuentas de la red social X. "En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos , el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump", publicó Cancillería.

"El próximo martes el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en la ciudad de Nueva York. Fin" , escribió, por su parte, Adorni.

Será la primera reunión bilateral oficial entre ambos mandatarios desde el encuentro que mantuvieron en Maryland en febrero, luego de la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Washington, que duró 20 minutos e incluyó una foto.

El encuentro del próximo martes se venía gestando desde hace semanas y genera expectativas sobre los temas que abordarán. Entre los posibles puntos de la agenda se encuentran la cooperación económica, las relaciones comerciales y el apoyo de Estados Unidos a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei.

— Manuel Adorni (@madorni) September 20, 2025

Para este importante viaje a los Estados Unidos, el Presidente estará acompañado por figuras clave de su Gabinete, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. También formará parte de la comitiva el vocero Adorni.

Milei viajará este lunes rumbo a Estados Unidos, tras una semana muy complicada en materia económica, en la que el dólar oficial y los paralelos superaron los $1.500, el riesgo país fue más arriba de los 1.400 puntos básicos y el Banco Central debió vender u$s1.100 millones en tres ruedas para sostener el esquema de bandas, cuando faltan 45 días para las elecciones del 26 de octubre.

Milei hablará una vez más ante la Asamblea General de la ONU y tiene previsto recibir un premio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, uno de los principales funcionarios de la administración republicana.

Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

En medio de la gran tensión cambiaria del cierre de esta semana, el presidente Javier Milei confirmó este viernes que el Gobierno está negociando un préstamo del Tesoro de Estados Unidos para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que habrá en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", indicó al respecto de un apoyo que consistiría en un swap semejante al que el país tiene actualmente con China.

Según reveló la periodista Liliana Franco en Ámbito, el Gobierno está realizando intensas gestiones con el objetivo de encontrar "un hueco" en la agenda de Donald Trump con el propósito de organizar la primera visita de Estado de Milei a Washington. En ese marco se anunciaría el apoyo del Tesoro norteamericano. En principio, se espera que pueda llevarse a cabo a mediados de octubre, previo a las elecciones legislativas.

El mandatario reconoció que su Gobierno está en tratativas con el Tesoro de EEUU para obtener una línea que permita hacer frente a los próximos vencimientos de deuda que el país deberá encarar en 2026. "Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados", aseguró.

"Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y es cuestión de tiempo también", expresó el Presidente a La Voz. Tras sus dichos, en el mercado se especula con que el acuerdo podría ser como mínimo de u$s10.000 millones.