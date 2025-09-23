Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación La productora cinematográfica decidió posponer las grabaciones luego del grave accidente que sufrió su protagonista Tom Holland. ¿Cuándo se reanudan?







Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año. Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación luego de lo que fue la conmoción cerebral que sufrió el actor británico Tom Holland, quien es el absoluto protagonista de estas películas.

Esta información fue brindada por el portal de noticias Deadline, donde revelaron: "La producción de Spider-Man: Brand New Day se detiene una semana debido a la conmoción cerebral de Tom Holland y el rodaje se reanudará el lunes". Además, agregaron que esta demora no afectará la fecha de estreno en cines pautada para el jueves 30 de julio de 2026.

Vale recordar que el actor británico fue trasladado al hospital donde lo examinaron después de sufrir la conmoción cerebral durante una escena de acción fallida que tuvo lugar en el set de rodaje de Pinewood Studios en Londres. Por obvias razones, se desconoce en qué momento de las filmaciones se encuentra Marvel, pero esta información de que no se deberá posponer el estreno llevó tranquilidad a los fans.

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel La salud de Tom Holland generó mucha preocupación en Marvel. Redes sociales

Spider-Man: Brand New Day está dirigida por Destin Daniel Cretton, quien estuvo al frente de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y contará con las presencias de Zendaya, Sadie Sink, Florence Pugh, Liza Colón-Zayas, Mark Ruffalo, entre otros. Además, se cree que dará lugar a Avengers: Doomsday, ya que se trata de la última película en estrenarse antes de la misma.

