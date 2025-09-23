IR A
IR A

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

La productora cinematográfica decidió posponer las grabaciones luego del grave accidente que sufrió su protagonista Tom Holland. ¿Cuándo se reanudan?

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Marvel Studios
Marvel Zombies se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 
Te puede interesar:

Esta nueva serie de Marvel reinventa el universo cinematográfico y se estrena este miércoles 24 de septiembre

Esta información fue brindada por el portal de noticias Deadline, donde revelaron: "La producción de Spider-Man: Brand New Day se detiene una semana debido a la conmoción cerebral de Tom Holland y el rodaje se reanudará el lunes". Además, agregaron que esta demora no afectará la fecha de estreno en cines pautada para el jueves 30 de julio de 2026.

Vale recordar que el actor británico fue trasladado al hospital donde lo examinaron después de sufrir la conmoción cerebral durante una escena de acción fallida que tuvo lugar en el set de rodaje de Pinewood Studios en Londres. Por obvias razones, se desconoce en qué momento de las filmaciones se encuentra Marvel, pero esta información de que no se deberá posponer el estreno llevó tranquilidad a los fans.

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel
La salud de Tom Holland generó mucha preocupación en Marvel.

La salud de Tom Holland generó mucha preocupación en Marvel.

Spider-Man: Brand New Day está dirigida por Destin Daniel Cretton, quien estuvo al frente de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y contará con las presencias de Zendaya, Sadie Sink, Florence Pugh, Liza Colón-Zayas, Mark Ruffalo, entre otros. Además, se cree que dará lugar a Avengers: Doomsday, ya que se trata de la última película en estrenarse antes de la misma.

Marvel anunció la llegada de Batman a su mundo: cómo será la integración de DC

Las productoras Marvel y DC llegaron a un acuerdo para fusionar sus superhéroes luego de una competencia que los ha llevado a superarse año tras año, por lo que los fanáticos se mostraron con una gran expectativa en redes sociales al observar cómo será esta primera colaboración.

Deadpool Batman
Batman se suma a Marvel para uno de los proyectos más esperados de la historia.

Batman se suma a Marvel para uno de los proyectos más esperados de la historia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.

De mendigos a millonarios: Marvel había puesto en venta a sus héroes por pocos millones antes de llegar al éxito con Iron Man

Tom Holland preocupó a todos tras su conmoción cerebral.

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

Marvel sorprendió tras cancelar una de las secuelas más esperadas.

Marvel canceló la secuela de una de sus películas más polémicas: "Ciertas cosas surgieron..."

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
play

La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

Vengadores: Endgame puso el listón del Universo Cinematográfico de Marvel tan alto que, para muchos, todo lo que ha salido después, salvo Spider-Man: No Way Home y Deadpool y Lobezno, ha sido un fracaso.

Por qué el Universo Cinematográfico de Marvel ya no interesa tanto en Hollywood

últimas noticias

Hay malestar en el sector tecnológico por el atraso en los pagos.

Conectar Igualdad: el Gobierno les debe más de u$s50 millones a las empresas proveedoras de notebooks

Hace 13 minutos
Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid.

La alegría de Mastantuono por su primer gol en Real Madrid: "Lo busqué mucho"

Hace 1 hora
play
Racing impuso su categoría y se llevó la llave de cuartos de final.

Racing, histórico: eliminó a Vélez en Avellaneda y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

Hace 1 hora
Gustavo Petro en la ONU.

Gustavo Petro cuestionó los bombardeos en el mar del Caribe y aseguró: "Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami"

Hace 1 hora
Luis Caputo celebró el anuncio del BID en el que aseguró que aumentará las operaciones en Argentina

Tras el anuncio del Banco Mundial, Caputo celebró que el BID aumentará sus operaciones en Argentina

Hace 1 hora