Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa" Así lo expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien remarcó que Argentina es "un aliado importante en América Latina" y detalló cuáles son las líneas que podrían negociar con el Gobierno: "Swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro". Por







Javier Milei partirá rumbo a Estados Unidos este lunes. C5N

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó al presidente Javier Milei antes de su encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, y sostuvo que Argentina es "un aliado importante en América Latina". Además, detalló cuáles son las líneas que podrían negociar con el Gobierno: "Swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa, y pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", escribió el funcionario este lunes n su cuenta de X.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento es necesario para romper la larga historia de declive de Argentina. Trump y yo nos reuniremos con el presidente Milei el martes en Manhattan, poco después de esta reunión, habrá más detalles disponibles", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1970107351912075454&partner=&hide_thread=false Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.



All options for stabilization are on the table. 1/4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

El mandatario, por su parte, respondió por la misma vía: "Enorme agradecimiento al secretario Bessent y al presidente Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".