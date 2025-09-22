22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa"

Así lo expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien remarcó que Argentina es "un aliado importante en América Latina" y detalló cuáles son las líneas que podrían negociar con el Gobierno: "Swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

Por

Javier Milei partirá rumbo a Estados Unidos este lunes.

C5N

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó al presidente Javier Milei antes de su encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, y sostuvo que Argentina es "un aliado importante en América Latina". Además, detalló cuáles son las líneas que podrían negociar con el Gobierno: "Swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

Javier Milei se reunirá con Donald Trump este martes.
Te puede interesar:

Milei agradeció a Trump por el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa, y pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", escribió el funcionario este lunes n su cuenta de X.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas que promueven el crecimiento es necesario para romper la larga historia de declive de Argentina. Trump y yo nos reuniremos con el presidente Milei el martes en Manhattan, poco después de esta reunión, habrá más detalles disponibles", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1970107351912075454&partner=&hide_thread=false

"Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!", sumó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1970112820923547924&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos y partirá este lunes con una agenda cargada

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores.

La advertencia de un banquero cercano a Javier Milei: "Me preocupa más el riesgo país que el dólar"

Javier Milei viajará a los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria. 

El Financial Times volvió a cuestionar la política económica de Milei: "Esta dinámica es insostenible" 

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

La imagen positiva de Milei volvió a caer en septiembre y perforó la barrera del 40%.

Otra consultora confirma la caída de imagen de Milei: tocó un piso de 39%

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la guerra en Gaza y las denuncias internacionales

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la presión internacional por Gaza

Rating Cero

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

Cacho Deicas le puso punto final a su carrera en Los Palmeras﻿.

Cacho Deicas anunció su despedida definitiva de Los Palmeras: "Les presento este nuevo camino..."

Tom Holland preocupó a todos tras su conmoción cerebral.

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

Marvel sorprendió tras cancelar una de las secuelas más esperadas.

Marvel canceló la secuela de una de sus películas más polémicas: "Ciertas cosas surgieron..."

últimas noticias

play

Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "No creamos ni subimos ningún impuesto"

Hace 7 minutos
play

La respuesta del campo tras el anuncio de la eliminación de retenciones: satisfacción con reparos

Hace 10 minutos
Javier Milei se reunirá con Donald Trump este martes.

Milei agradeció a Trump por el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

Hace 14 minutos
Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Hace 34 minutos
play

Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa"

Hace 38 minutos