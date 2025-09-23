Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de septiembre

23 de septiembre de 2025 Inicio
El oficial opera a $1.383,34 para la compra y $1.438,30 para la venta luego de una jornada de desplome tras el mensaje de apoyo del Tesoro de EEUU al Gobierno, mientras los mercados aguardan por la reunión de Javier Milei con Donald Trump.

El dólar oficial se relajó el lunes luego de una semana caliente.

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.
El dólar bajó $70 este lunes y cayó por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

El espaldarazo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al presidente Javier Milei antes de su encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, produjo una reacción favorable de los mercados. "Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa, y pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", escribió el funcionario este lunes n su cuenta de X.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial retrocedió en el inicio de semana tras las buenas señales para el Gobierno desde Estados Unidos.

En el canal de streaming Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $378,02 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.383,34 para la compra y $1.438,30 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.408.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1437,18, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.427,32.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1400,50.

