Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

El cantante italiano fue viral de forma negativa en las redes sociales y decidió explicar qué fue lo que ocurrió en el incómodo momento.

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.
Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

A través de un audio que envió al programa radial Pan y Circo, el cantante señaló: "Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente con la chica. Somos solo amigos". Esto llamó mucho la atención, ya que es evidente que la modelo no está en pareja con él luego del incómodo rechazo a su beso.

Para finalizar, Ramazzotti agregó: "No estoy con nadie, un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina". Además, es importante recordar que él tiene 61 años y ella casi 20 menos, razón por la cual también había hecho mucho ruido una potencial relación amorosa entre ambos.

Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso: de quién se trata

La modelo Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso en medio de los fuertes rumores de un amorío con el jugador Leandro Paredes, algo que generó fuertes críticas en redes sociales contra el actual futbolista de Boca Juniors por su relación de años con Camila Galante.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson sorprendió con su enigmática publicación en redes sociales.

Evangelina Anderson sorprendió con su enigmática publicación en redes sociales.

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

Evangelina Anderson sorprendió con su enigmática publicación en redes sociales.

Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso: de quién se trata

Las mujeres solían viajar a trabajar al barrio de Flores en la Ciudad.

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 10 minutos
Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Hace 21 minutos
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Hace 28 minutos
La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Hace 46 minutos
Uno de los recursos del dispositivo más común es el botón SOS.

Cuáles son las apps y funciones del celular que pueden salvar vidas y cómo instalarlas

Hace 48 minutos