Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..." El cantante italiano fue viral de forma negativa en las redes sociales y decidió explicar qué fue lo que ocurrió en el incómodo momento.







La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti. Redes sociales

El cantante italiano Eros Ramazzotti protagonizó una de las polémicas de la semana luego de intentar besar a la modelo Evangelina Anderson sin su consentimiento, algo que terminó por generar muchas críticas en redes sociales y el propio artista decidió explicar qué fue lo que ocurrió.

A través de un audio que envió al programa radial Pan y Circo, el cantante señaló: "Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente con la chica. Somos solo amigos". Esto llamó mucho la atención, ya que es evidente que la modelo no está en pareja con él luego del incómodo rechazo a su beso.

Para finalizar, Ramazzotti agregó: "No estoy con nadie, un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina". Además, es importante recordar que él tiene 61 años y ella casi 20 menos, razón por la cual también había hecho mucho ruido una potencial relación amorosa entre ambos.

Lo cierto es que la separación mediática de Evangelina Anderson y Martín Demichelis le ha generado un sinfín de pretendientes a la modelo de 42 años, ya que fue vinculada a múltiples famosos en apenas semanas. Desde L-Gante a Leandro Paredes y hasta un hombre misterioso, esta situación con Eros Ramazzotti se suma a las desmentidas.