La llamativa respuesta del secretario del Tesoro de EEUU a una senadora demócrata: "Peronista estadounidense"

Scott Bessent mencionó al peronismo para contestarle a la legisladora Elizabeth Warren, quien lo cuestionó por el apoyo del país norteamericano al gobierno de Javier Milei.

Scott Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

EFE
Javier Milei durante su anterior discurso en la ONU, en 2024.
En su cuenta de la red social X, Warren cuestionó a la administración estadounidense por sus medidas vinculadas a la Argentina: "Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos".

En tanto, Bessent cargó contra la congresista: "Pocos deberían sorprenderse por la interpretación autocompasiva de 'Don't Cry for Me Massachusetts'. Las políticas económicas destructivas que ha impulsado desde que se incorporó al Senado en 2013 rivalizan con la fallida agenda izquierdista de la oposición argentina".

"Si su alma gemela política y compañero peronista estadounidense, Zohran Mamdani, llega a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, estoy seguro de que el senador pedirá un rescate financiero cuando lleve a la ciudad a la quiebra", aseveró en esta línea.

En este marco, criticó la postura de la demócrata: "La senadora Warren jugó un papel principal al impulsar la desacreditada economía de izquierda de la administración Biden desde detrás de escena y no actuó cuando se le presentó una oportunidad histórica para estabilizar económica y geopolíticamente a América Latina durante los años de Obama".

"En cuanto a sus comentarios sobre los fondos de cobertura, la senadora está invitada a unirse al programa de educación financiera del Departamento del Tesoro. Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. Los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron", marcó.

El fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes un fuerte respaldo al presidente Javier Milei al asegurar que "tiene mi total apoyo para su reelección como presidente". Lo hizo al publicar un mensaje en su propia red social, previo a la reunión bilateral que mantuvieron en Nueva York, donde además destacó que el jefe de Estado argentino "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", señaló en un primer momento Trump en Truth Social.

En el mismo, calificó como "un desastre total" la inflación recibida por el anterior gobierno y, según la perspectiva de Trump, "causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación).

Para el mandatario estadounidense, Milei "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

"Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!", concluyó.

El mensaje, fue replicado por Milei en su cuenta de X, donde le agradeció "por su gran amistad y este gesto extraordinario".

