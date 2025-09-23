Nacieron trigemelas en Salta: un fenómeno que se da en cada un millón de embarazos Según informó el Hospital Materno Infantil de la provincia salteña, las tres niñas, llamadas Ainara, Amira y Ámbar, pesaron entre 1560 y 1780 gramos. Es el segundo embarazo monocorial triamniótico del año registrado en la provincia. Por







Ainara, Amira y Ámbar son las tres gemelas de Salta.

Una mujer dio a luz a trigemelas, un fenómeno que se presenta solo una vez en un millón de embarazos en el Hospital Público Materno Infantil de Salta. El parto se realizó este lunes mediante una cesárea programada a las 34 semanas de gestación: las tres hermanas compartían placenta, una condición de alto riesgo.

Las recién nacidas Ainara, Amira y Ámbar, nacieron con pesos entre 1.560 a 1.780 gramos, y quedaron internadas en Neonatología por su condición prematura, según informó el responsable de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, Adrián Aguilar.

El embarazo fue catalogado como monocorial triamniótico, una tipología infrecuente en la que los bebés comparten una sola placenta pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes. Este cuadro implica un seguimiento médico riguroso, por lo que se decidió programar la cesárea en la semana 34.

La madre, Nancy, también permanece bajo controles médicos y se recupera favorablemente. Durante todo el embarazo recibió atención especializada de ginecólogos y obstetras, dado el carácter excepcional del caso. Este es el segundo nacimiento de trigemelas registrado en Salta en 2025, mientras que en el primer semestre del año el mismo hospital contabilizó 54 nacimientos de gemelos, lo que dimensiona aún más la rareza del acontecimiento.

La noticia generó alegría entre el cuerpo médico y en la comunidad salteña. Un obstetra afirmó: “es un acontecimiento que marca la carrera de cualquier médico, porque no se ve más de una vez en la vida”. Redes sociales se llenaron de mensajes de vecinos y allegados que celebraron la llegada de Ainara, Amira y Ámbar. El hospital resaltó que el resultado fue fruto de trabajo coordinado y de alta complejidad. Además, la familia recibió múltiples muestras de afecto en redes sociales, donde vecinos y allegados celebraron la llegada de las tres hermanitas. El hospital resaltó el trabajo coordinado que permitió llevar adelante un proceso de altísima complejidad. padres trigemelas Los padres de las trigemelas en el sector de Neonatología.