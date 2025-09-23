23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nacieron trigemelas en Salta: un fenómeno que se da en cada un millón de embarazos

Según informó el Hospital Materno Infantil de la provincia salteña, las tres niñas, llamadas Ainara, Amira y Ámbar, pesaron entre 1560 y 1780 gramos. Es el segundo embarazo monocorial triamniótico del año registrado en la provincia.

Por
Ainara

Ainara, Amira y Ámbar son las tres gemelas de Salta.

Una mujer dio a luz a trigemelas, un fenómeno que se presenta solo una vez en un millón de embarazos en el Hospital Público Materno Infantil de Salta. El parto se realizó este lunes mediante una cesárea programada a las 34 semanas de gestación: las tres hermanas compartían placenta, una condición de alto riesgo.

Molinos es un rincón que combina historia, cultura y paisajes de una forma difícil de olvidar.
Te puede interesar:

Viajar a Salta: el pueblito tranquilo, con paisajes increíbles y una tranquilidad que impacta

Las recién nacidas Ainara, Amira y Ámbar, nacieron con pesos entre 1.560 a 1.780 gramos, y quedaron internadas en Neonatología por su condición prematura, según informó el responsable de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, Adrián Aguilar.

El embarazo fue catalogado como monocorial triamniótico, una tipología infrecuente en la que los bebés comparten una sola placenta pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes. Este cuadro implica un seguimiento médico riguroso, por lo que se decidió programar la cesárea en la semana 34.

trigemelas saltas
Ainara, Amira y Ámbar nacieron con pesos entre 1.560 a 1.780 gramos.

Ainara, Amira y Ámbar nacieron con pesos entre 1.560 a 1.780 gramos.

La madre, Nancy, también permanece bajo controles médicos y se recupera favorablemente. Durante todo el embarazo recibió atención especializada de ginecólogos y obstetras, dado el carácter excepcional del caso. Este es el segundo nacimiento de trigemelas registrado en Salta en 2025, mientras que en el primer semestre del año el mismo hospital contabilizó 54 nacimientos de gemelos, lo que dimensiona aún más la rareza del acontecimiento.

La noticia generó alegría entre el cuerpo médico y en la comunidad salteña. Un obstetra afirmó: “es un acontecimiento que marca la carrera de cualquier médico, porque no se ve más de una vez en la vida”. Redes sociales se llenaron de mensajes de vecinos y allegados que celebraron la llegada de Ainara, Amira y Ámbar. El hospital resaltó que el resultado fue fruto de trabajo coordinado y de alta complejidad.

Además, la familia recibió múltiples muestras de afecto en redes sociales, donde vecinos y allegados celebraron la llegada de las tres hermanitas. El hospital resaltó el trabajo coordinado que permitió llevar adelante un proceso de altísima complejidad.

padres trigemelas
Los padres de las trigemelas en el sector de Neonatología.

Los padres de las trigemelas en el sector de Neonatología.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

estos habitos son los mas baratos de implementar segun harvard y benefician la longevidad

Estos hábitos son los más "baratos" de implementar según Harvard y benefician la longevidad

Cómo llevar a cabo esta pose ideal de yoga.

La postura de yoga para mayores de 40 ó 50 años que buscan ganar movilidad en las caderas

El Gobierno anunció aumentos para trabajadores del Hospital Garrahan.

Tras los reclamos, el Garrahan anunció aumentos para trabajadores "con fondos propios"

La disciplina diaria se convirtió en la clave para vivir más y mejor.

Secreto revelado: cómo hace Arnold Schwarzenegger para potenciar su longevidad con 78 años

El yoga puede ayudar a gestionar las emociones.

Las 2 posturas de yoga para hacer cuando estás triste

Rating Cero

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.
play

La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

últimas noticias

El festejo de Racing en el vestuario.

Racing semifinalista de la Copa Libertadores: cuándo se jugará la serie y los posibles rivales

Hace 7 minutos
Hay malestar en el sector tecnológico por el atraso en los pagos.

Conectar Igualdad: el Gobierno les debe más de u$s50 millones a las empresas proveedoras de notebooks

Hace 20 minutos
Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid.

La alegría de Mastantuono por su primer gol en Real Madrid: "Lo busqué mucho"

Hace 1 hora
play
Racing impuso su categoría y se llevó la llave de cuartos de final.

Racing, histórico: eliminó a Vélez en Avellaneda y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

Hace 1 hora
Gustavo Petro en la ONU.

Gustavo Petro cuestionó los bombardeos en el mar del Caribe y aseguró: "Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami"

Hace 1 hora