El Banco Central vendió u$s379 millones para contener la presión en el dólar oficial

La entidad que lidera Santiago Bausili se desprendió de dólares por segundo día consecutivo para defender el techo cambiario de la banda. La jornada previa había vendido u$s53 millones.

La entidad monetaria intervino en el mercado por segundo día consecutivo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió por segundo día consecutivo para contener el dólar oficial, que llegó otra vez al límite superior de la banda de fluctuación, ubicado en $1.474,5. Luego de vender u$s53 millones el día previo, la entidad monetaria informó que las reservas brutas quedaron en u$s39.407 millones.

Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos.
Alerta ahorristas: así quedaron las tasas de plazo fijo tras la señal del Banco Central

La entidad que lidera Santiago Bausili debió desprenderse de dólares, en una jornada caliente para la divisa norteamericana, que superó los $1.500 en los paralelos. El valor de los tres dígitos que vendió en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) fue el mayor en cinco meses. Durante la gestión libertaria, hubo solo tres ruedas con mayores ventas: u$s599 millones el 26/12/2024, u$s474 millones el 14/03/2025 y u$s398 millones el 11/04/2025.

El segundo día con el tipo de cambio en el techo de las bandas cambiarias obligó a la entidad monetaria a intervenir con intensidad para frenar el aluvión de compradores. La fuerte demanda se reflejó en el volumen del mercado que llegó a u$s590 millones, lo que implica que el BCRA puso casi dos tercios de la oferta total de la jornada. Ayer, el volumen había alcanzado u$s386 millones.

El segundo día de ventas oficiales abrió el interrogante sobre la fortaleza de las reservas del Banco Central para sostener este escenario hasta las elecciones del 26 de octubre. Si la desconfianza de los actores del mercado persiste, luce evidente que el esquema cambiario de bandas con flotación sucia no tiene consistencia.

Así, el mayorista que es referencia del mercado finalizó en $1.474,5, en el tope de la banda superior. A su vez, el dólar Banco Nación se consiguió a $1.495, mientras que el dólar cripto subió a $1.534,39 al finalizar la rueda, según el promedio que realiza Coinmonitor. El tipo de cambio minorista que publica el BCRA, cerró la jornada en $1.509,37.

banco central venta reservas
