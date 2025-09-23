23 de septiembre de 2025 Inicio
Volvió a aumentar la nafta: es la quinta suba del mes

Las estaciones de servicio subieron, en promedio, alrededor de un 3% los combustibles. Este incremento se suma al de la semana pasada y, en total, el precio se disparó alrededor de un 8% en casi dos meses.

Las petroleras ya no tienen la obligación de informar los aumentos.

Desde la primera hora de este martes rige el nuevo aumento de combustibles aplicado por las petroleras, que incrementó el precio de los combustibles, un 3% en promedio. Se trata de la quinta suba en el mes de septiembre.

El dólar oficial se relajó el lunes luego de una semana caliente.
El dólar se hunde en la previa de la reunión entre Milei y Trump

Este nuevo incremento toma por sorpresa a los usuarios, debido a que desde junio el Gobierno derogó la obligación que tenían las estaciones de servicio de informar sobre las modificaciones de los precios en combustibles. "De esta manera, estamos quitando trabas burocráticas y dándole más libertad al sector privado", expresaron desde la Secretaría de Energía.

"Es el quinto aumento en el mes, es una sorpresa para los conductores. Hoy las petroleras y las estaciones de servicio no tienen la obligación de hacerlo", informó el periodista Sergio Cirigliano para la pantalla de C5N, desde una Shell.

La nafta premium en Shell en agosto, hace menos de un mes, estaba $1.715, a día de hoy está $1.782. El 6 de septiembre la nafta subió a $1.729, un día después a los $1.738 y el pasado 13 de septiembre $ 1.752

Y ella dijo quizás, la película romántica del momento en Netflix: ¿qué pasaría si supieras que sos de la realeza turca?

Así fue el choque múltiple en General Paz y Libertador

