Javier Milei agradeció a Donald Trump por el "apoyo incondicional al pueblo argentino" El Presidente celebró el mensaje publicado por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien remarcó que hará "lo que sea necesario dentro de su mandato" para ayudar al Gobierno. "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos", escribió. Por







Javier Milei se reunirá con Donald Trump este martes. X (@OPRArgentina)

Javier Milei celebró el espaldarazo que recibió de parte de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien remarcó que hará "lo que sea necesario dentro de su mandato" para apoyar al Gobierno. "Enorme agradecimiento a él y a Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino", escribió el Presidente en su cuenta de X.

"Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos", agregó Milei. Bessent remarcó que "todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa" y detalló que el acuerdo que negociaran ambos mandatarios este martes en Nueva York podría incluir "líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

Noticia en desarrollo.-