Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

El conductor Beto Casella reveló que el programa Bendita podría irse de El Nueve luego de 19 años y esto sorprendió a todos los televidentes, ya que hace algunos meses hubo una fuerte pelea entre los directivos y el histórico presentador del ciclo.
El conductor sorprendió a todos luego de confesar que está muy interesado en irse del canal luego de casi 20 años.
El conductor Beto Casella reveló que el programa Bendita podría irse de El Nueve luego de 19 años y esto sorprendió a todos los televidentes, ya que hace algunos meses hubo una fuerte pelea entre los directivos y el histórico presentador del ciclo.
A través de su programa radial Nadie nos para, Beto Casella reveló: "Todos los años en septiembre los canales empiezan a tantearnos. Nos hacen ofertas para que Bendita se vaya de El Nueve. Yo me junto por cortesía, siempre almorzamos, tomamos café... Pero este año les estoy prestando mucha más atención". Con estas palabras, anticipó que no está para nada feliz con el presente del medio.
Por otro lado, la periodista Nancy Duré agregó en Mediodía Bien Arriba: "Beto está hablando como siempre con todos los canales, pero en este caso en particular, está hablando con intenciones de mudarse. No es lo mismo para negociar que para irte". Además, agregaron que el nombre del ciclo pertenece al medio, de forma que si se terminan por ir, no podrán llevárselo y deberán elegir uno nuevo.
Los principales rumores aseguran que América TV y El Trece son los dos canales que pican en punta para llevarse a Beto Casella, aunque no así con Bendita. De esta manera, podría darse el quiebre total con El Nueve y quedarían con la posibilidad de darle un reinicio al histórico programa, ya que la conducción estaría vacante.
El programa Gran Hermano vuelve al canal Telefe luego de varios meses desde la finalización de la última edición y se anticiparon múltiples novedades sobre lo que será Generación Dorada, la nueva entrega del reality show que contará con la presencia de varios participantes famosos.
últimas noticias
Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el casoHace 14 minutos
Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%Hace 25 minutos
Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IAHace 32 minutos
Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."Hace 50 minutos
Cuáles son las apps y funciones del celular que pueden salvar vidas y cómo instalarlasHace 52 minutos