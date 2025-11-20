Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 20 de noviembre

20 de noviembre de 2025 Inicio
La divisa norteamericana operó en Banco Nación a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, en el último día hábil de una semana corta. El dólar mayorista rebotó 1.35%, mientras que los financieros operaron al alza. El blue pasó a ser uno de los más baratos del mercado.

Por
El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar minorista cotizó este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del miércoles, mientras que el mayorista tuvo un movimiento similar, y cerró a $1.425 por unidad, $18,50 arriba del cierre de ayer. Los financieros sufrieron una leve suba, mientras que el blue se mantuvo estable y ya es el más barato del mercado.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente", ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mantiene calmo luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar oficial se mantiene calmo luego de la tensión previa a las elecciones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.398,35 para la compra y $1.450,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.425.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,26 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.452,76.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.435.

