Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 20 de noviembre
La divisa norteamericana operó en Banco Nación a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, en el último día hábil de una semana corta. El dólar mayorista rebotó 1.35%, mientras que los financieros operaron al alza. El blue pasó a ser uno de los más baratos del mercado.
El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.
El dólar minorista cotizó este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del miércoles, mientras que el mayorista tuvo un movimiento similar, y cerró a $1.425 por unidad, $18,50 arriba del cierre de ayer. Los financieros sufrieron una leve suba, mientras que el blue se mantuvo estable y ya es el más barato del mercado.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.