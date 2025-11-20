Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 20 de noviembre

La divisa norteamericana operó en Banco Nación a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, en el último día hábil de una semana corta. El dólar mayorista rebotó 1.35%, mientras que los financieros operaron al alza. El blue pasó a ser uno de los más baratos del mercado.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar minorista cotizó este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del miércoles , mientras que el mayorista tuvo un movimiento similar, y cerró a $1.425 por unidad, $18,50 arriba del cierre de ayer. Los financieros sufrieron una leve suba, mientras que el blue se mantuvo estable y ya es el más barato del mercado.

Leve suba del dólar: el oficial y el minorista siguen al alza y se alejaron de los $1.400

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente" , ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

El dólar oficial cotizó a $1.398,35 para la compra y $1.450,06 para la venta.

El dólar oficial se mantiene calmo luego de la tensión previa a las elecciones.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.425.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,26 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.452,76.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.435.