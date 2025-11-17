17 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de noviembre

El dólar minorista opera en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, luego de una semana a la baja tras el anuncio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

Pexels
El dólar oficial se desinfla lentamente luego de la tensión cambiaria preelectoral.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente", ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial viene de una semana a la baja.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.380,77 para la compra y $1.432,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.403.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.485,40 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.453,40.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.415,5.

