Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de noviembre

El dólar minorista opera en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, luego de una semana a la baja tras el anuncio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar minorista cotiza este lunes a $ 1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación luego de una semana en la que se movió a la baja , mientras que el blue y los financieros permanecen estables tras el anuncio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina .

El dólar se desinfla y se acerca a los $1.400: ¿cuál podría ser el nuevo piso?

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente" , ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

El dólar oficial cotiza a $1.380,77 para la compra y $1.432,06 para la venta.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.403.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.485,40 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.453,40.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.415,5.