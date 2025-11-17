Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de noviembre

El dólar minorista cotiza este lunes a $ 1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación luego de una semana en la que se movió a la baja, mientras que el blue y los financieros permanecen estables tras el anuncio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía,
. Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.
Además, el martes, el titular del Palacio de Hacienda defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que, por lo pronto,
el país no puede ir a una "flotación libre" de la divisa. Por su parte, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas".
"No podemos darnos el lujo de flotar libremente", ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial viene de una semana a la baja.
Stock
Dólar oficial hoy El dólar oficial cotiza a $1.380,77 para la compra y $1.432,06 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a
$1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación. Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a
$1.410 para la compra y $1.430 para la venta. Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.403. Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.852,50. Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.485,40 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.453,40. Dólar futuro
El
dólar futuro se vende a $1.415,5.