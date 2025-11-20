Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de noviembre

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.
El dólar minorista cotiza este jueves a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del miércoles, mientras que el mayorista vuelve a superar el techo de los $1.400.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.