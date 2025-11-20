Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de noviembre

La divisa norteamericana opera en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, en una semana corta marcada por la estabilidad.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar minorista cotiza este jueves a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del miércoles , mientras que el mayorista vuelve a superar el techo de los $1.400.

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente" , ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

El dólar oficial cotiza a $1.378,38 para la compra y $1.429,09 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.406,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.470,92 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.441,13.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.412,5.