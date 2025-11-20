La AFA confirmó el nuevo formato de los torneos 2026: así se jugará el fútbol argentino
Tras la polémica condecoración a Rosario Central, la Liga Profesional anunció el cronograma de torneos que se jugarán el año que viene: con un total de siete competencias, habrá dos estrellas nuevas en juego.
El calendario de la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2026 quedó definido en la última reunión del Comité Ejecutivo de AFA junto a representantes de los clubes. El formato de las competencias del fútbol local se mantienen con respecto a la temporada 2025, aunque se modificó el mapa de títulos que reparte la Primera División del Fútbol Argentino, que elevó el número de seis a ocho torneos para el año que viene.
En el próximo año, se realizará un Torneo Apertura y Torneo Clausura, como eje central de la competencia. Ambos consistirán de dos grupos, con fase regular y eliminación, al igual que en 2025. Entre los campeones de ambos torneos se disputará el Trofeo de Campeones. La competencia será en sede neutral, a partidoúnico.
De la misma manera, está estipulada la realización de la Supercopa Internacional, que enfrentará al líder de la Tabla Anual con el ganador del Trofeo de Campeones. En tanto, la Copa Argentina se mantiene como un torneo tradicional del fútbol local, que permite la competencia entre instituciones de distintas divisiones.
Mientras que una de las dos flamantes estrellas será para el mejor equipo de la tabla anual, que suma los puntos de la fase regular del Apertura y el Clausura. Y el otro nuevo torneo se llamará Recopa de Campeones, donde se disputará un triangular entre el ganador de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.
Las competencias del 2026 de la Liga Profesional
Torneo Apertura y Torneo Clausura. (mismo formato que en la temporada 2025)
Campeón de Liga (equipo que más puntos acumule en la Tabla General Anual)
Trofeo de Campeones (lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura en un partido único en cancha neutral)
Supercopa Internacional (la disputarán el Campeón de Liga -primero de la tabla general- frente al ganador del Trofeo de Campeones)
Copa Argentina
Supercopa Argentina (la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina)
Recopa de Campeones (triangular el ganador de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional)