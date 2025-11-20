21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La AFA confirmó el nuevo formato de los torneos 2026: así se jugará el fútbol argentino

Tras la polémica condecoración a Rosario Central, la Liga Profesional anunció el cronograma de torneos que se jugarán el año que viene: con un total de siete competencias, habrá dos estrellas nuevas en juego.

Por
Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.

Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.

El calendario de la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2026 quedó definido en la última reunión del Comité Ejecutivo de AFA junto a representantes de los clubes. El formato de las competencias del fútbol local se mantienen con respecto a la temporada 2025, aunque se modificó el mapa de títulos que reparte la Primera División del Fútbol Argentino, que elevó el número de seis a ocho torneos para el año que viene.

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central
Te puede interesar:

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

rosario-central-campeon_862x485
Campeón de Liga, el torneo que se definió en las últimas horas y estará en juego en 2026.

Campeón de Liga, el torneo que se definió en las últimas horas y estará en juego en 2026.

En el próximo año, se realizará un Torneo Apertura y Torneo Clausura, como eje central de la competencia. Ambos consistirán de dos grupos, con fase regular y eliminación, al igual que en 2025. Entre los campeones de ambos torneos se disputará el Trofeo de Campeones. La competencia será en sede neutral, a partido único.

De la misma manera, está estipulada la realización de la Supercopa Internacional, que enfrentará al líder de la Tabla Anual con el ganador del Trofeo de Campeones. En tanto, la Copa Argentina se mantiene como un torneo tradicional del fútbol local, que permite la competencia entre instituciones de distintas divisiones.

Mientras que una de las dos flamantes estrellas será para el mejor equipo de la tabla anual, que suma los puntos de la fase regular del Apertura y el Clausura. Y el otro nuevo torneo se llamará Recopa de Campeones, donde se disputará un triangular entre el ganador de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Las competencias del 2026 de la Liga Profesional

  • Torneo Apertura y Torneo Clausura. (mismo formato que en la temporada 2025)
  • Campeón de Liga (equipo que más puntos acumule en la Tabla General Anual)
  • Trofeo de Campeones (lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura en un partido único en cancha neutral)
  • Supercopa Internacional (la disputarán el Campeón de Liga -primero de la tabla general- frente al ganador del Trofeo de Campeones)
  • Copa Argentina
  • Supercopa Argentina (la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina)
  • Recopa de Campeones (triangular el ganador de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional)
platense campeon
Platense, el último campeón del Torneo Apertura 2025.

Platense, el último campeón del Torneo Apertura 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Centralterminó primero en la Tabla Anual, por los puntos obtenidos en el Apertura yClausura 2025

Rosario Central sumó una estrella por terminar primero en la tabla anual: los mejores memes

Rosario Central festejando la copa que le entregó la AFA. 

La AFA le entregó un trofeo de campeón a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual

A pesar del momento institucional, San Lorenzo está en playoffs.

La AFA al rescate: pagó los sueldos de los jugadores de San Lorenzo y evitó la salida de su goleador

Chiqui Tapia habló del arbitraje argentino.

Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde"

La definición por los descensos será este sábado a las 17.

Se definen los dos descensos de la Liga Profesional: San Martín, Godoy Cruz y Aldosivi buscan la salvación

La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Rating Cero

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

últimas noticias

Los ojos del abismo es una de las películas argentinas más esperadas.

Arranca la 26° edición del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival de cine de terror más importante del país

Hace 22 minutos
El momento en el que la empleada de la panadería se defendió.

Video: dos ladrones entraron a una panadería y una empleada los enfrentó con una cuchilla

Hace 28 minutos
Un avión de reconocimiento y otros cuatro aparatos asociados a las operaciones estratégicas y de vigilancia estadounidenses ingresaron al espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela.

Afirman que cinco aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron cerca de las costas de Venezuela

Hace 40 minutos
Dugald Saunders junto a su hija, Charlie.

Escándalo político en Australia: renunció el líder opositor tras revelarse que su hija realiza contenido para adultos en OnlyFans

Hace 1 hora
Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde inició la actividad el argentino.

Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

Hace 1 hora