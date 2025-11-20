La AFA confirmó el nuevo formato de los torneos 2026: así se jugará el fútbol argentino Tras la polémica condecoración a Rosario Central, la Liga Profesional anunció el cronograma de torneos que se jugarán el año que viene: con un total de siete competencias, habrá dos estrellas nuevas en juego. Por







Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.

El calendario de la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2026 quedó definido en la última reunión del Comité Ejecutivo de AFA junto a representantes de los clubes. El formato de las competencias del fútbol local se mantienen con respecto a la temporada 2025, aunque se modificó el mapa de títulos que reparte la Primera División del Fútbol Argentino, que elevó el número de seis a ocho torneos para el año que viene.

Tras la polémica condecoración a Rosario Central, con el título de Campeón de Liga por terminar como líder de la Tabla Anual en 2025 (se entregará también en la próxima temporada), se reunieron el presidente de la AFA, Claudio Tapia y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, junto a dirigentes de los clubes competidores para definir los títulos en juego del 2026.

rosario-central-campeon_862x485 Campeón de Liga, el torneo que se definió en las últimas horas y estará en juego en 2026. En el próximo año, se realizará un Torneo Apertura y Torneo Clausura, como eje central de la competencia. Ambos consistirán de dos grupos, con fase regular y eliminación, al igual que en 2025. Entre los campeones de ambos torneos se disputará el Trofeo de Campeones. La competencia será en sede neutral, a partido único.

De la misma manera, está estipulada la realización de la Supercopa Internacional, que enfrentará al líder de la Tabla Anual con el ganador del Trofeo de Campeones. En tanto, la Copa Argentina se mantiene como un torneo tradicional del fútbol local, que permite la competencia entre instituciones de distintas divisiones.

Mientras que una de las dos flamantes estrellas será para el mejor equipo de la tabla anual, que suma los puntos de la fase regular del Apertura y el Clausura. Y el otro nuevo torneo se llamará Recopa de Campeones, donde se disputará un triangular entre el ganador de Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.