Se sorteó el repechaje para el Mundial 2026: cómo quedaron los cruces

Hasta el momento, ya están clasificadas 42 selecciones y los partidos restantes que completen los cupos se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo del 2026 en México. Italia se enfrentará a Irlanda del Norte y Bolivia a Surinam.

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA llevó a cabo el sorteo de los repechajes internacional y de Europa para que se conozcan cuáles son las seis Selecciones restantes que ingresarán y disputarán el Mundial 2026 , donde Argentina es la defensora del título.

Mundial 2026: cuántos cupos quedan por definirse y qué países todavía pueden clasificarse

El repechaje intercontinental se jugará en México , con dos sedes ya confirmadas por la FIFA: el Estadio Akron, ubicado en Zapopan (Jalisco), y el Estadio BBVA, en Guadalupe (Nuevo León). El grupo de seis selecciones ( Sudamérica, África, Asia, Oceanía y CONCACAF ) disputarán dicha instancia del 23 de marzo al 31 de marzo de 2026 con las semifinales y finales, disputándose todas las instancias en los mismos estadios asignados.

En dicha zona, se disputará en dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro. Los dos mejores ubicados por ranking FIFA pasarán directamente a las dos finales y los otros cuatro afrontarán las semifinales. Los vencedores de ambas llaves clasificarán al Mundial de 2026.

Mientras que el repechaje de la UEFA comenzará el 26 de marzo de 2026 con los primeros cruces y la definición será el 31 de marzo, donde 16 selecciones quedaron distribuidas en cuatro cuadrangulares diferentes y el ganador de cada uno de ellos conseguirá un boleto para la Copa del Mundo.

El ganador se enfrentará a Congo por ser el mejor ubicado en el ranking FIFA.

Llave B

Bolivia vs. Surinam

El ganador se enfrentará a Iraq por ser el mejor ubicado en el ranking FIFA.

repechaje mundial internacional

Mundial 2026: cómo será el repechaje UEFA

*Los ganadores de cada llave se enfrentarán en una final para definir un boleto.

Camino 1

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

*El ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina será local en la final de la Ruta 1.

Camino 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

*El ganador de Ucrania vs. Suecia será local en la final de la Ruta 2.

Camino 3

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

*El ganador de Eslovaquia vs. Kosovo será local en la final de la Ruta 3.

Camino 4

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. República de Irlanda

*El ganador de República Checa vs. República de Irlanda será local en la final de la Ruta 4.