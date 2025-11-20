20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se sorteó el repechaje para el Mundial 2026: cómo quedaron los cruces

Hasta el momento, ya están clasificadas 42 selecciones y los partidos restantes que completen los cupos se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo del 2026 en México. Italia se enfrentará a Irlanda del Norte y Bolivia a Surinam.

Por
El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA llevó a cabo el sorteo de los repechajes internacional y de Europa para que se conozcan cuáles son las seis Selecciones restantes que ingresarán y disputarán el Mundial 2026, donde Argentina es la defensora del título.

En el Mundial 2026 habrá 48 selecciones, la primera con mayorparticipación en la historia.
Te puede interesar:

Mundial 2026: cuántos cupos quedan por definirse y qué países todavía pueden clasificarse

El repechaje intercontinental se jugará en México, con dos sedes ya confirmadas por la FIFA: el Estadio Akron, ubicado en Zapopan (Jalisco), y el Estadio BBVA, en Guadalupe (Nuevo León). El grupo de seis selecciones (Sudamérica, África, Asia, Oceanía y CONCACAF) disputarán dicha instancia del 23 de marzo al 31 de marzo de 2026 con las semifinales y finales, disputándose todas las instancias en los mismos estadios asignados.

En dicha zona, se disputará en dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro. Los dos mejores ubicados por ranking FIFA pasarán directamente a las dos finales y los otros cuatro afrontarán las semifinales. Los vencedores de ambas llaves clasificarán al Mundial de 2026.

Mientras que el repechaje de la UEFA comenzará el 26 de marzo de 2026 con los primeros cruces y la definición será el 31 de marzo, donde 16 selecciones quedaron distribuidas en cuatro cuadrangulares diferentes y el ganador de cada uno de ellos conseguirá un boleto para la Copa del Mundo.

Mundial 2026: cómo será el repechaje intercontinental

Llave A

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica

El ganador se enfrentará a Congo por ser el mejor ubicado en el ranking FIFA.

Llave B

  • Bolivia vs. Surinam

El ganador se enfrentará a Iraq por ser el mejor ubicado en el ranking FIFA.

repechaje mundial internacional

Mundial 2026: cómo será el repechaje UEFA

*Los ganadores de cada llave se enfrentarán en una final para definir un boleto.

Camino 1

  • Italia vs. Irlanda del Norte
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina

*El ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina será local en la final de la Ruta 1.

Camino 2

  • Ucrania vs. Suecia
  • Polonia vs. Albania

*El ganador de Ucrania vs. Suecia será local en la final de la Ruta 2.

Camino 3

  • Turquía vs. Rumania
  • Eslovaquia vs. Kosovo

*El ganador de Eslovaquia vs. Kosovo será local en la final de la Ruta 3.

Camino 4

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • República Checa vs. República de Irlanda

*El ganador de República Checa vs. República de Irlanda será local en la final de la Ruta 4.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La vigencia de Cristiano Ronaldo y su legado en el fútbol moderno.

La impresionante transformación física de Cristiano Ronaldo desde su primera clasificación a un Mundial

Argentina buscará defender el títúlo en 2026.

Mundial de EEUU, Canadá y México 2026: los 42 clasificados

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre.

Se definieron los 12 cabezas de serie para el Mundial 2026: la Selección argentina presente

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo por brujería tras quedar eliminada del mundial

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo de brujería tras quedar eliminada del mundial

Milei volverá a encontrarse con Trump en Estados Unidos.

Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

La Selección de Portugal se impuso sin Cristiano Ronaldo.
play

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal aplastó 9-1 a Armenia y clasificó al Mundial 2026

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 7 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 9 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 21 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 23 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 24 minutos