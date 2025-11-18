Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de noviembre
La divisa norteamericana cerró en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, mientras que los financieros se mantuvieron dispares. En tanto, el mayorista terminó la rueda tomador, tras haber tocado $1.375; y el blue cayó $5.
El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.
Pexels
El dólar minorista cotizó este martes a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación luego de un comienzo de semana a la baja, mientras que el mayorista finalizó más tomador y volvió al techo de los $1.400. En tanto, los dólares financieros operaron a la baja y el blue cayó $5.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.