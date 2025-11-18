Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de noviembre

La divisa norteamericana cerró en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, mientras que los financieros se mantuvieron dispares. En tanto, el mayorista terminó la rueda tomador, tras haber tocado $1.375; y el blue cayó $5.

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar minorista cotizó este martes a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación luego de un comienzo de semana a la baja , mientras que el mayorista finalizó más tomador y volvió al techo de los $1.400. En tanto, los dólares financieros operaron a la baja y el blue cayó $5.

El dólar arrancó la semana por encima de los $1.400

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente" , ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

El dólar oficial cotizó a $1.371,20 para la compra y $1.422,09 para la venta.

El dólar comenzó la semana a la baja.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.400.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.472,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.440,51.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.404.