Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de noviembre

La divisa norteamericana cerró en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, mientras que los financieros se mantuvieron dispares. En tanto, el mayorista terminó la rueda tomador, tras haber tocado $1.375; y el blue cayó $5.

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar minorista cotizó este martes a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación luego de un comienzo de semana a la baja, mientras que el mayorista finalizó más tomador y volvió al techo de los $1.400. En tanto, los dólares financieros operaron a la baja y el blue cayó $5.

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

"No podemos darnos el lujo de flotar libremente", ratificó Caputo el jueves en una nueva defensa de las bandas ante la Unión Industrial Argentina (UIA), y aseguró que estas "están bien calibradas".

El dólar comenzó la semana a la baja.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.371,20 para la compra y $1.422,09 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.400.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.472,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.440,51.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.404.

