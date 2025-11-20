Imágenes impactantes del temporal que azotó al AMBA y a varias provincias

Con el cielo encapotado, las copiosas lluvias y las fuertes ráfagas de viento comenzaron durante la tarde del jueves en el Gran Buenos Aires y se sintieron con intensidad en La Ciudad y desmejoraría hacia la medianoche. Cayó granizo en otras partes de la provincia y el país.

Tormentas con actividad eléctrica en el AMBA y otras provincia

Este jueves se puso gris y rápidamente comenzó a llover con fuerza. Desde el Servicio Meteorológico Nacional habían anticipado fuertes vientos en distintos puntos del país, con lluvias y tormentas de variada intensidad en la zona del AMBA.

Desde exteriores para C5N, Hernán Nucera , desde Panamericana y Avenida General Paz describió la situación como "complicada". Bajo un diluvio, el cronista describió el panorama de los accesos y egresos de la Ciudad, con mucho tráfico por el fin de semana largo, con vehículos viajando a baja velocidad.

20 NOV | 14:45h Lluvias y tormentas de variada intensidad se aproximan al AMBA Estas lluvias se desplazan hacia el este conforme al avance del frente frío Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/ywYeNoikzD

Ante el viento con fuertes ráfagas y la gran cantidad de agua caída, Nucera recomendó "ponerse a resguardo y mucha paciencia" por una posible intensificación de la tormenta con el correr de las horas. Además, pidió especial atención: "No saquen la basura, porque los vientos y la lluvia pueden llevar los residuos a la cloaca y complicar toda la situación en la Ciudad y la provincia" .

En otro punto, Diego Fernandez , desde Avenida Córdoba y Estado de Israel, en la Ciudad de Buenos Aires , describió el escenario: "Mucha actividad eléctrica. Puede que haya demoras en los vuelos de Aeroparque porque, por precaución, no se pueden recorrer las pistas ni cargar combustible a los aviones" .

"Los limpiaparabrisas funcionan en nivel máximo, el tránsito vehicular es lento y la gente busca techos para resguardarse. Recuerden no correr, para evitar accidentes", comentó al aire de C5N el periodista.

Tormentas de graniza en el interior de Buenos Aires y en otras provincias del país

En varias localidades del territorio nacional granizó con intensidad. Usuarios de redes sociales registraron el temporal y compartieron videos, que dan cuenta de la intensa tormenta.

Chivilcoy, Buenos Aires Embed tranqui la lluvia en chivilcoy. por suerte está la rotonda miniatura esa @BritosGuillermo pic.twitter.com/E9KY1Yi1LY — LA CM (@mujerbolita) November 20, 2025

Villa María, Córdoba

Embed Fuerte temporal de lluvia y granizo en Villa María, Córdoba. Se pide a los vecinos extremar las precauciones. #VillaMaria #Cordoba pic.twitter.com/eFSUxZytAu — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) November 20, 2025

Bell Ville, Córdoba Embed Fuerte tormenta con lluvia intensa y caída de granizo en Bell Ville, Córdoba.

Tomen todas las precauciones necesarias. Disminuir la velocidad al circular y buscar resguardo.

#BellVille #Córdoba #Alerta #Granizo #Tormenta pic.twitter.com/3tHTSW6FAl — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) November 20, 2025

Como seguirá el estado el tiempo las próximas horas

El meteorólogo, Diego Angeli, en diálogo con C5N, aclaró: "Estamos bajo una lluvia torrencial en todo el estuario el Rio de La Plata y estamos expuestos al todo el combo de severidad, entiéndase abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo".

"No subestimen las alertas. A todos aquellos que vuelvan tarde, es una noche en la que pueden activarse lluvias torrenciales y fuertes ráfagas, podrían complicar el regreso", advirtió el profesional a toda la población de los sectores afectados.

"Todo esto se hace extensivo al sur de Entre Ríos, centro y sur de Santa Fé, La Pampa, todo Córdoba, durante la madrugada en parte del NOA", mencionó distintos puntos del país en los cuales seguirá desarrollándose el temporal. Y agregó: "Hoy tuvimos 38° en todo el norte argentino, por lo cual, cuando llegue esta tormenta de aire frío a esas zonas, la tormenta se intensificará".

"La actividad eléctrica y el viento tomarán fuerza durante la noche. Pedimos total cuidad y precaución, sobre todo a quienes tienen que circular por la calle en las próximas horas", cerró Angeli en contacto con Daniela Ballester y Julián Guarino .