Imágenes impactantes del temporal que azotó al AMBA y a varias provincias

Este jueves se puso gris y rápidamente comenzó a llover con fuerza. Desde el Servicio Meteorológico Nacional habían anticipado fuertes vientos en distintos puntos del país, con lluvias y tormentas de variada intensidad en la zona del AMBA.
Con el cielo encapotado, las copiosas lluvias y las fuertes ráfagas de viento comenzaron durante la tarde del jueves en el Gran Buenos Aires y se sintieron con intensidad en La Ciudad y desmejoraría hacia la medianoche. Cayó granizo en otras partes de la provincia y el país.
Desde exteriores para C5N, Hernán Nucera, desde Panamericana y Avenida General Paz describió la situación como "complicada". Bajo un diluvio, el cronista describió el panorama de los accesos y egresos de la Ciudad, con mucho tráfico por el fin de semana largo, con vehículos viajando a baja velocidad.
Ante el viento con fuertes ráfagas y la gran cantidad de agua caída, Nucera recomendó "ponerse a resguardo y mucha paciencia" por una posible intensificación de la tormenta con el correr de las horas. Además, pidió especial atención: "No saquen la basura, porque los vientos y la lluvia pueden llevar los residuos a la cloaca y complicar toda la situación en la Ciudad y la provincia".
En otro punto, Diego Fernandez, desde Avenida Córdoba y Estado de Israel, en la Ciudad de Buenos Aires, describió el escenario: "Mucha actividad eléctrica. Puede que haya demoras en los vuelos de Aeroparque porque, por precaución, no se pueden recorrer las pistas ni cargar combustible a los aviones".
"Los limpiaparabrisas funcionan en nivel máximo, el tránsito vehicular es lento y la gente busca techos para resguardarse. Recuerden no correr, para evitar accidentes", comentó al aire de C5N el periodista.
En varias localidades del territorio nacional granizó con intensidad. Usuarios de redes sociales registraron el temporal y compartieron videos, que dan cuenta de la intensa tormenta.
El meteorólogo, Diego Angeli, en diálogo con C5N, aclaró: "Estamos bajo una lluvia torrencial en todo el estuario el Rio de La Plata y estamos expuestos al todo el combo de severidad, entiéndase abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo".
"No subestimen las alertas. A todos aquellos que vuelvan tarde, es una noche en la que pueden activarse lluvias torrenciales y fuertes ráfagas, podrían complicar el regreso", advirtió el profesional a toda la población de los sectores afectados.
"Todo esto se hace extensivo al sur de Entre Ríos, centro y sur de Santa Fé, La Pampa, todo Córdoba, durante la madrugada en parte del NOA", mencionó distintos puntos del país en los cuales seguirá desarrollándose el temporal. Y agregó: "Hoy tuvimos 38° en todo el norte argentino, por lo cual, cuando llegue esta tormenta de aire frío a esas zonas, la tormenta se intensificará".
"La actividad eléctrica y el viento tomarán fuerza durante la noche. Pedimos total cuidad y precaución, sobre todo a quienes tienen que circular por la calle en las próximas horas", cerró Angeli en contacto con Daniela Ballester y Julián Guarino .