21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Imágenes impactantes del temporal que azotó al AMBA y a varias provincias

Con el cielo encapotado, las copiosas lluvias y las fuertes ráfagas de viento comenzaron durante la tarde del jueves en el Gran Buenos Aires y se sintieron con intensidad en La Ciudad y desmejoraría hacia la medianoche. Cayó granizo en otras partes de la provincia y el país.

Por

Tormentas con actividad eléctrica en el AMBA y otras provincia

Este jueves se puso gris y rápidamente comenzó a llover con fuerza. Desde el Servicio Meteorológico Nacional habían anticipado fuertes vientos en distintos puntos del país, con lluvias y tormentas de variada intensidad en la zona del AMBA.

Embed

Desde exteriores para C5N, Hernán Nucera, desde Panamericana y Avenida General Paz describió la situación como "complicada". Bajo un diluvio, el cronista describió el panorama de los accesos y egresos de la Ciudad, con mucho tráfico por el fin de semana largo, con vehículos viajando a baja velocidad.

Ante el viento con fuertes ráfagas y la gran cantidad de agua caída, Nucera recomendó "ponerse a resguardo y mucha paciencia" por una posible intensificación de la tormenta con el correr de las horas. Además, pidió especial atención: "No saquen la basura, porque los vientos y la lluvia pueden llevar los residuos a la cloaca y complicar toda la situación en la Ciudad y la provincia".

En otro punto, Diego Fernandez, desde Avenida Córdoba y Estado de Israel, en la Ciudad de Buenos Aires, describió el escenario: "Mucha actividad eléctrica. Puede que haya demoras en los vuelos de Aeroparque porque, por precaución, no se pueden recorrer las pistas ni cargar combustible a los aviones".

Viento fuerte y lluvias intensas en el AMBA

"Los limpiaparabrisas funcionan en nivel máximo, el tránsito vehicular es lento y la gente busca techos para resguardarse. Recuerden no correr, para evitar accidentes", comentó al aire de C5N el periodista.

Embed

Tormentas de graniza en el interior de Buenos Aires y en otras provincias del país

En varias localidades del territorio nacional granizó con intensidad. Usuarios de redes sociales registraron el temporal y compartieron videos, que dan cuenta de la intensa tormenta.

  • Villa María, Córdoba
Embed

Como seguirá el estado el tiempo las próximas horas

El meteorólogo, Diego Angeli, en diálogo con C5N, aclaró: "Estamos bajo una lluvia torrencial en todo el estuario el Rio de La Plata y estamos expuestos al todo el combo de severidad, entiéndase abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo".

"No subestimen las alertas. A todos aquellos que vuelvan tarde, es una noche en la que pueden activarse lluvias torrenciales y fuertes ráfagas, podrían complicar el regreso", advirtió el profesional a toda la población de los sectores afectados.

"Todo esto se hace extensivo al sur de Entre Ríos, centro y sur de Santa Fé, La Pampa, todo Córdoba, durante la madrugada en parte del NOA", mencionó distintos puntos del país en los cuales seguirá desarrollándose el temporal. Y agregó: "Hoy tuvimos 38° en todo el norte argentino, por lo cual, cuando llegue esta tormenta de aire frío a esas zonas, la tormenta se intensificará".

"La actividad eléctrica y el viento tomarán fuerza durante la noche. Pedimos total cuidad y precaución, sobre todo a quienes tienen que circular por la calle en las próximas horas", cerró Angeli en contacto con Daniela Ballester y Julián Guarino .

Rating Cero

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

últimas noticias

Los ojos del abismo es una de las películas argentinas más esperadas.

Arranca la 26° edición del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival de cine de terror más importante del país

Hace 16 minutos
El momento en el que la empleada de la panadería se defendió.

Video: dos ladrones entraron a una panadería y una empleada los enfrentó con una cuchilla

Hace 22 minutos
Un avión de reconocimiento y otros cuatro aparatos asociados a las operaciones estratégicas y de vigilancia estadounidenses ingresaron al espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela.

Afirman que cinco aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron cerca de las costas de Venezuela

Hace 34 minutos
Dugald Saunders junto a su hija, Charlie.

Escándalo político en Australia: renunció el líder opositor tras revelarse que su hija realiza contenido para adultos en OnlyFans

Hace 1 hora
Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde inició la actividad el argentino.

Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

Hace 1 hora