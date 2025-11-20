20 de noviembre de 2025 Inicio
Cristina Kirchner, sobre la causa Cuadernos: "No fueron escritos, fueron fabricados"

La expresidenta resaltó que las pericias oficiales confirmaron que los documentos expuestos en la causa judicial no son verídicos. "¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?", manifestó.

CFK publicó un mensaje en X.

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró que la llamada Causa Cuadernos es una "opereta judicial" y cuestionó que siga adelante aún cuando las pericias oficiales demostraron que los cuadernos que la originaron "fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura".

"Nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto, una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión", afirmó en X.

"Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por (Carlos) Stornelli y (Claudio) Bonadio… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?", cuestionó.

La expresidenta aseguró que Argentina se encuentra "sin estado de derecho" y "con la cancha inclinada", y criticó a los principales medios por no publicar "una sola línea" sobre el procesamiento de Bacigalupo, señalado como quien "le entregó los famosos cuadernos al periodista Diego Cabot".

"Mientras tanto, y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday", destacó Cristina, y lamentó: "Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones".

El juicio oral por la Causa Cuadernos comenzó el jueves 6 de noviembre. La expresidenta es investigada por delitos de asociación ilícita y cohecho por el Tribunal Oral Federal 7. En la primera audiencia se leyeron las imputaciones a los 87 involucrados en el caso.

Nuevo procesamiento a Bacigalupo: confirman que el expolicía adulteró los "cuadernos" para desviar la investigación

El Juez Federal Martínez de Giorgi confirmó el procesamiento al expolicía Jorge Bacigalupo, a quien la Cámara Federal le había dictado la falta de mérito, al concluir que fue él quien agregó y corrigió nombres y direcciones clave en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

La causa se inició el 1° de abril de 2022 a partir de la denuncia formulada por Armando Roberto Loson, relacionada con diversas irregularidades en el trámite de la causa principal de los cuadernos. Los peritajes grafoscópicos y lingüísticos detectaron una manipulación planificada destinada a favorecer a un tercero y perjudicar a un empresario imputado en la causa.

La resolución, firmada el 13 de noviembre, concluyó que Bacigalupo intervino directamente en enmiendas, agregados y correcciones —sobre todo en los cuadernos N°4 y N°7— para reemplazar nombres, alterar direcciones y reescribir tramos sensibles que luego se convirtieron en prueba de alto impacto en la causa principal 9608/18.

