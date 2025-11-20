21 de noviembre de 2025 Inicio
Estudiantes afirmó que no se votó el título de Rosario Central y la AFA cruzó a Juan Sebastián Verón: "Pecho frío"

El Pincha advirtió que no se llevó adelante ninguna votación de la copa que la Asociación del Fútbol Argentino le entregó al Canalla por finalizar primero en la tabla anual y Pablo Toviggino cargó contra el presidente del club platense.

Por
Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

El club Estudiantes de La Plata advirtió que no se realizó ninguna votación para que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregue un trofeo a Rosario Central por finalizar en la primera posición de la tabla anual de la temporada 2025. Luego, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, cargó duramente contra el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón.

Se agregaron dos torneos nuevos para el 2026.
En su cuenta de la red social X, el club presidido Verón, quien se cruzó públicamente en varias oportunidades con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, marcó: "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

Estudiantes tuit
En tanto, Toviggino respondió la publicación y cargó contra Verón, aunque sin mencionarlo: "Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes".

"Dale miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del fútbol argentino, que te hizo ser quien sos!! Pecho frío!! Me olvidaba, sí se votó, por unanimidad con tu club presente en su vicepresidente. En fin...", aseveró.

Pablo Toviggino tuit
El polémico título de Rosario Central

Para sorpresa de todos los hinchas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó un trofeo de campeón a Rosario Central por terminar primero en la tabla anual. La entrega de la copa fue realizada esta tarde en la reunión del Comité Ejecutivo, donde se resolvió reconocer al Canalla como el mejor equipo de la temporada 2025 pese a no jugar con todos los equipos que integran la Primera.

Al encuentro, realizado en el predio de Lionel Andrés Messi, también asistieron el presidente de la institución rosarina, Gonzalo Belloso, Ángel Di María y Ariel Holan. Central finalizó como líder de la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y fue líder de la Tabla Anual con 66 puntos, 4 por encima de Boca.

“Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual”, afirmó Gonzalo Belloso, mandatario del Canalla, en diálogo con TNT Sports.

Luego agregó: “Super merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual”.

Previo a ello, había explicado que “el Comité Ejecutivo ya venía planteando la idea": "A los equipos grandes les gusta más el torneo anual, es más competitivo para ellos, pero acá el fútbol es muy solidario y también tenemos los torneos cortos, donde todos nos podemos meter”.

“Estos últimos días tomó mucha fuerza y nos invitaron hoy a recibir el premio. Muy agradecidos al Chiqui Tapia, a Toviggino y a todo el Comité que nos vinieron con esta sorpresa. Estamos muy agradecidos y contentos”, concluyó.

