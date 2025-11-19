Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de noviembre
La divisa norteamericana operó en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con una suba de $5; mientras que el mayorista continúa con su tendencia alcista. Los financieros y el blue se mantuvieron estables.
El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.
Freepik
El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación luego de una ligera alza en la rueda del martes, mientras que el mayorista volvió a superar el techo de los $1.400, con una suba de $6,50. En tanto los financieros y el mayorista se mantuvieron estables.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.