"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja Las periodistas comentaron los detalles del descubrimiento sobre una etapa íntima de su vida y el momento se volvió viral.







La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados. Redes Sociales

Las periodistas Marcela Tauro y Andrea Taboada contaron en vivo una coincidencia con una expareja y la reacción se volvió viral: "Somo primas", dijo "la Tauro" y saltó de la silla y se volvió viral.

Todo ocurrió en televisión cuando las panelistas de Intrusos, en América, contaron una anécdota sobre una expareja y cuando "la Tauro" nombró al hombre en cuestión: “¿Se acuerdan de Esa es mi mujer? Yo fui con un novio”.

La mediática detalló que se refería a un productor de Chiche Glelblung y aclaró: "Con el de Chiche Gelblung... Con Gustavo (Lanzi)". La mención al trabajador, conocido en el medio, generó sorpresa y al final fue la periodista Karina Iavícoli quien acotó: “Ah, también salió con Taboada”.

En ese momento, Andrea Taboada y el resto del panel cayeron en la cuenta de que él también había tenido un vínculo con Taboada, y la Tauro saltó de la silla, dijo "¡Somos primas!" y fue a abrazar a su colega en medio de las risas de todo el panel.