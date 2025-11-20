IR A
"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

Las periodistas comentaron los detalles del descubrimiento sobre una etapa íntima de su vida y el momento se volvió viral.

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

Las periodistas Marcela Tauro y Andrea Taboada contaron en vivo una coincidencia con una expareja

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

Todo ocurrió en televisión cuando las panelistas de Intrusos, en América, contaron una anécdota sobre una expareja y cuando "la Tauro" nombró al hombre en cuestión: “¿Se acuerdan de Esa es mi mujer? Yo fui con un novio”.

La mediática detalló que se refería a un productor de Chiche Glelblung y aclaró: "Con el de Chiche Gelblung... Con Gustavo (Lanzi)". La mención al trabajador, conocido en el medio, generó sorpresa y al final fue la periodista Karina Iavícoli quien acotó: “Ah, también salió con Taboada”.

En ese momento, Andrea Taboada y el resto del panel cayeron en la cuenta de que él también había tenido un vínculo con Taboada, y la Tauro saltó de la silla, dijo "¡Somos primas!" y fue a abrazar a su colega en medio de las risas de todo el panel.

Después, Adrián Pallares resumió el hallazgo diciendo que "las dos se voltearon a un productor de Chiche”, pero Taboada rápidamente aclaró las diferencias: “Fue pareja tuya. Lo mío fue un flifli, minimizando su vínculo con Lanzi.

