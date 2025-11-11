11 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar: desde el Banco Central aseguraron que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas"

Vladimir Werning, vicepresidente del organismo, anticipó que el Gobierno busca "darle más transparencia y competencia al sistema", aunque evitó precisar plazos sobre la eliminación de las medidas.

El Gobierno mantuvo las bandas cambiarias para la cotización del dólar tras las elecciones.

El Gobierno mantuvo las bandas cambiarias para la cotización del dólar tras las elecciones.

En medio de los dichos contradictorios de funcionarios respecto al régimen cambiario, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) buscaron brindar tranquilidad con un mensaje que aplaque la incertidumbre. El vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, afirmó que las restricciones que todavía quedan "no tardarán en ser levantadas", aunque evitó precisar plazos.

El dólar cotiza por debajo de los $1.500. 
El dólar abre estable y cotiza abajo de los $1.500

El funcionario fue uno de los oradores del Argentina Fintech Forum, que se desarrolla este martes en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) con la presencia de referentes del sector financiero nacional e internacional.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, habló en el Argentina Fintech Forum.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, habló en el Argentina Fintech Forum.

En ese marco, Werning planteó que "el cepo no era equitativo porque tenían acceso (a los dólares) las grandes empresas, pero las pequeñas y las personas no". "Quedaron restricciones cambiarias pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser levantadas", sostuvo.

Una de las principales trabas que quedan es la "restricción cruzada", que prohíbe participar simultáneamente en el mercado cambiario oficial y financiero. Antes de las elecciones, el Gobierno restauró esta posibilidad a los individuos, a quienes se les había eliminado al momento de levantar el cepo.

"El levantamiento del cepo fue el derrumbe del muro de Berlín económico. Llevó mucho trabajo y asumíamos muchos riesgos, pero el Presidente no especuló y le devolvió a los argentinos la posibilidad de operar financieramente con libertad", resaltó el vicepresidente del BCRA.

"Todas las regulaciones que vamos sacando para mejorar mejor el sistema, darle más transparencia, darle más competencia. No solo hay más crédito y más barato para el sector privado, sino también que se fomente el ahorro interno", expresó.

