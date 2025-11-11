Dólar: desde el Banco Central aseguraron que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas" Vladimir Werning, vicepresidente del organismo, anticipó que el Gobierno busca "darle más transparencia y competencia al sistema", aunque evitó precisar plazos sobre la eliminación de las medidas. Por







El Gobierno mantuvo las bandas cambiarias para la cotización del dólar tras las elecciones. Freepik

En medio de los dichos contradictorios de funcionarios respecto al régimen cambiario, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) buscaron brindar tranquilidad con un mensaje que aplaque la incertidumbre. El vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, afirmó que las restricciones que todavía quedan "no tardarán en ser levantadas", aunque evitó precisar plazos.

El funcionario fue uno de los oradores del Argentina Fintech Forum, que se desarrolla este martes en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) con la presencia de referentes del sector financiero nacional e internacional.

En los días previos, el presidente Javier Milei había ratificado la continuidad de la política de bandas cambiarias hasta las elecciones presidenciales de 2027 en una entrevista. Poco después, el ministro de Economía, Luis Caputo, habría señalado en un encuentro privados ante en inversores en los Estados Unidos que "se podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1,5%" aunque sin liberar completamente el tipo de cambio.

Vladimir Werning.jpeg Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, habló en el Argentina Fintech Forum. En ese marco, Werning planteó que "el cepo no era equitativo porque tenían acceso (a los dólares) las grandes empresas, pero las pequeñas y las personas no". "Quedaron restricciones cambiarias pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser levantadas", sostuvo.

Una de las principales trabas que quedan es la "restricción cruzada", que prohíbe participar simultáneamente en el mercado cambiario oficial y financiero. Antes de las elecciones, el Gobierno restauró esta posibilidad a los individuos, a quienes se les había eliminado al momento de levantar el cepo.