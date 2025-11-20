Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido" La cantante explicó cuál es su estado de salud y por qué tiene que operarse tres días después de la fiesta por los 25 años de Bandana, el domingo 23 de noviembre.







La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa. Redes Sociales

La cantante Lourdes Fernández anunció en sus redes sociales que tiene que hacerse una intervención quirúrgica y preocupó a todos sus seguidores. "Mi cuerpo está malherido".

La operación será tres días después del show de regreso de Bandana, este domingo 23 de noviembre, con Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia da Cunha y ella. “Día tres yendo al ensayo tarde porque, bueno, último estudio para el análisis", explicó en una historia de Instagram.

Agregó: "Chicos, no estoy enojada en los ensayos ni nada. Bailo mal, tengo que estar muy concentrada para realmente integrar dentro de mi cuerpo, que encima está malherido”.

Embed - LOURDES FERNÁNDEZ, sobre su OPERACIÓN: "ESTOY TRATANDO de PONERLE toda la ONDA" La intérprete de Maldita noche, Cómo puede ser y Vivir intentando, vivió momentos dramáticos tras la desaparición y la denuncia por privación ilegítima de la libertad de parte de su expareja, Leandro García Gómez, ahora contó que le hará una "histerectomía total".