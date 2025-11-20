"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota La frase de la actriz para el futbolista antes del reportaje con la diva despertó un debate sobre la "dependencia emocional" de la mediática.







La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático. Redes Sociales

Se difundió un video donde se muestra el detrás de escena de la pareja de Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi en el programa de Moria Casán, donde hubo una frase que dio que hablar: "Baby, te ponés ahí así te veo", dijo ella.

Todo pasó en el estudio, minutos antes de que la actriz se sentara a dialogar con la diva, que no dudó en opinar que las imágenes reflejan una posible “dependencia emocional” de la mediática hacia el futbolista.

Según dijo "la One", la necesidad de tener a Icardi tan cerca y visible, incluso en un contexto de trabajo y alta exposición como fue la entrevista televisiva frustrada en streaming primero, podría revelar una relación intensa y absorbente.

Embed TOOMUCH. pic.twitter.com/wXb242DYHI — #Intrusos (@Intrusos) November 20, 2025 Además, de tratarse de un momento de la intimidad de la pareja de La hija del fuego y el delantero del Galatasaray, habla de la naturaleza del vínculo entre ambos famosos.