20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Inminente arribo de tormentas en el AMBA: a qué hora llueve y qué dice el pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones en la región central del país, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de 75 km/h y caída de granizo. ¿Cómo estará el clima durante el finde largo?

Por
Las provincias bajo alerta por tormentas son Córdoba

Las provincias bajo alerta por tormentas son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Freepik

A pesar de una semana con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. Durante la jornada del jueves 20 de noviembre se espera una serie de fenómenos acompañados por actividad eléctrica, ráfagas de 75 km/h y caída de granizo.

Por el momento el SMN no emitió ninguna alerta meteorológica. 
Te puede interesar:

Se termina la primavera y, a pesar calor, vuelven las tormentas a la Ciudad

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormenta son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1991449612620881966&partner=&hide_thread=false

Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Mientras que en el caso de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y La Pampa se encuentran bajo alerta por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Vuelven las tormentas al AMBA: a qué hora llueve

Mientras tanto, para el Área Metropolitana de Buenos Aires también rige una alerta meteorológica por tormentas, según el pronóstico extendido de Meteored, las lloviznas comenzarán entre las 10 y las 11 de la mañana. La máxima se mantendrá en los 21 grados. Las precipitaciones se mantendrán durante el transcurso de la tarde, hasta las 20 con lluvias más moderadas.

Meteored Pronóstico 20-11-25
Captura de Meteored.

Captura de Meteored.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas

  • Buenos Aires: Brand Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo -Brand Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó -Brand Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo Brand Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro -Brand Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto Brand Este de General Lavalle - La Costa
  • Entre Ríos: Brand Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay
  • Santa Fe: Caseros - General López - Brand Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín
  • Córdoba: toda la provincia.
  • La Pampa: Brand Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel -Brand Chical Co - Puelén.
  • San Luis: toda la provincia.
  • Neuquén: Brand Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú -Brand Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín.
  • Mendoza: Brand Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Brand General Alvear - Zona baja de San Rafael.
  • San Juan: Brand 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil -Brand Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda.
  • La Rioja: Brand Chamical - General Belgrano - General Ocampo -Brand Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • Catamarca: Brand Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán -Brand Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

alerta por una nube de polvo que avanza desde la patagonia a la costa y podria llegar a caba

Alerta por una nube de polvo que avanza desde la Patagonia a la Costa y podría llegar a CABA

play

Incendios en la Epuyén: preocupación por varios focos activos y fuertes vientos en Patagonia

Continúa la alerta en la Patagonia por vientos fuertes. 

Continúa la alerta amarilla por vientos en la Patagonia: se esperan ráfagas de 80 km/h

play

Temporal en Santa Cruz: tres pesqueros hundidos en Caleta Olivia por vientos que alcanzaron los 150 km por hora

Las ráfagas afectarán, con distinta intensidad, toda la Patagonia.
play

Alerta roja por vientos huracanados en la Patagonia: se esperan ráfagas de 140 km/h

La Fiesta de Disfraces se iba a realizar por primera vez, en el Autódromo San Nicolás Ciudad. 

Por el temporal en San Nicolás, se derrumbó un escenario para la Fiesta de Disfraces

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 9 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 11 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 23 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 25 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 26 minutos