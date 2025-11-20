Inminente arribo de tormentas en el AMBA: a qué hora llueve y qué dice el pronóstico del tiempo El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones en la región central del país, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de 75 km/h y caída de granizo. ¿Cómo estará el clima durante el finde largo? Por







Las provincias bajo alerta por tormentas son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Freepik

A pesar de una semana con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. Durante la jornada del jueves 20 de noviembre se espera una serie de fenómenos acompañados por actividad eléctrica, ráfagas de 75 km/h y caída de granizo.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormenta son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1991449612620881966&partner=&hide_thread=false 20 NOV #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

20-70 mm con ráfagas ≥ 75 km/h

Granizo



#Viento

30-70 km/h con ráfagas entre 75 y 110 km/h según el sector



#Zonda

30-50 km/h con ráfagas ≥ 80 km/h



Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/XWuGpdAomS — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 20, 2025 Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Mientras que en el caso de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y La Pampa se encuentran bajo alerta por viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Vuelven las tormentas al AMBA: a qué hora llueve Mientras tanto, para el Área Metropolitana de Buenos Aires también rige una alerta meteorológica por tormentas, según el pronóstico extendido de Meteored, las lloviznas comenzarán entre las 10 y las 11 de la mañana. La máxima se mantendrá en los 21 grados. Las precipitaciones se mantendrán durante el transcurso de la tarde, hasta las 20 con lluvias más moderadas. Meteored Pronóstico 20-11-25 Captura de Meteored. Meteored Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas Buenos Aires: Brand Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo -Brand Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó -Brand Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo Brand Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro -Brand Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto Brand Este de General Lavalle - La Costa

