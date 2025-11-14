14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de noviembre

La divisa norteamericana operó en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, en la última rueda de una semana donde continuó con la senda bajista. Mientras que el mayorista bajó $12, el blue y los financieros se mantuvieron estables.

Por
El dólar cerró la semana cerca de los $1.400. 

El dólar cerró la semana cerca de los $1.400.  

Pexels
El dólar oficial baja sin prisa, pero sin pausa y se aleja del techo de la banda.
Te puede interesar:

El dólar no frenó su caída y ya se acerca a los $1.400

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.380,77 para la compra y $1.432,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.403.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.485,40 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.453,40.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.415,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial continúa con la tendencia bajis tras una baja en el inicio de la semana.

Leve caída del dólar, en todos los segmentos, tras el dato de inflación

El dólar se alejó de los $1.500. 

El dólar oficial se alejó del techo de la banda y el minorista no encuentra piso

El dólar oficial afronta una semana de relativa calma.

El dólar oficial se mantuvo estable y el blue subió tras cuatro jornadas

El dólar minorista cayó $30 durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de noviembre

El dólar minorista ya busca el piso de los $1.400. 

El dólar no encuentra piso, volvió a caer y cerró la semana lejos de los $1.500

Las operaciones del dólar en todos sus segmentos, se vieron afectados por el día del bancario.

Con pocas operaciones, el dólar blue siguió en baja y los financieros no repuntaron

Rating Cero

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

La presencia de la joven junto al cantante no pasó desapercibida.

¿Se casan o se cancela la boda? Qué pasó entre Cristian Castro y su pareja cordobesa

Estos documentales son perfectos para disfrutar el fin de semana.
play

3 documentales que acaban de llegar a Netflix y son espectaculares

Este drama histórico se destaca por su capacidad de ir más allá del sensacionalismo.
play

Está en Netflix, está basada en un hecho real y es una miniserie de solo 7 capítulos

E tarot habló, el tarot se manifestó, concluyó Prandi.

Julieta Prandi ahora se dedica al tarot y pronosticó si River jugará la Libertadores en 2026

últimas noticias

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Hace 36 minutos
Pablo Atchabahian fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad y un hombre clave en el escándalo de corrupción en la compra de medicamentos.

Comenzó la indagatoria al primer detenido por la causa de corrupción en la Agencia en Discapacidad

Hace 39 minutos
El S&P Merval se recuperó del derrumbe sufrido en la jornada anterior.

Euforia por el acuerdo comercial con Estados Unidos: las acciones saltaron un 13% y el S&P Merval subió un 4%

Hace 1 hora
Se complica la situación de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.

Escándalo de coimas en ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spaguolo

Hace 1 hora
La cámara destacó que el acuerdo está en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por EEUU. 

La cámara de empresas de EEUU celebró el amplio acuerdo comercial con Argentina

Hace 1 hora