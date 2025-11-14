Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de noviembre
La divisa norteamericana operó en Banco Nación a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, en la última rueda de una semana donde continuó con la senda bajista. Mientras que el mayorista bajó $12, el blue y los financieros se mantuvieron estables.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.