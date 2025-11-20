"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz" La cinta de Universal Pictures se estrena en los cines este jueves 20 de noviembre. ¿Es igual de buena que la primera parte? Camila Olivera









La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

Wicked: Por siempre, la película centrada en el universo de El Mago de Oz, se estrena este jueves en los cines. La historia comenzó en Broadway, en 2003, con Idina Menzel y Kristin Chenoweth y cosechó una innumerable cantidad de fans en el terreno musical. Más de veinte años después, llegó la adaptación al cine: la primera entrega aterrizó en la pantalla grande en 2024 y ahora llega su segunda parte.

Con las impecables actuaciones de Cynthia Erivo y Ariana Grande, y una dirección a cargo de Jon M. Chu, Wicked cuenta la historia de Elphaba y Glinda, dos amigas que ponen a prueba su vínculo cuando los secretos de Oz salen a la luz. Una descubre su destino marcado por la injusticia y el rechazo, mientras que la otra asciende en un mundo donde la apariencia es más importante que la verdad. En la segunda parte, mucho más melodramática, se profundizan las decisiones, la lealtad de cada una y el camino que finalmente las convertirá en las figuras legendarias que son en la clásica historia del mago.

Wicked 2 - Erivo y Grande Ariana Grande y Cynthia Erivo: una dupla que vuelve a ser acertada. En principio, es clave mencionar que esta película no es para todos. Quienes sean amantes de los musicales van a adorarla, especialmente, los que son fans de la obra de Broadway. Y es que esta versión cinematográfica no falla: está repleta de colores, muchos efectos especiales, increíbles actuaciones y temas entonados por las mismísimas Erivo y Grande (dos eminencias: una, del teatro y la otra, de la industria musical).

Si bien la primera parte está por encima de Wicked: Por Siempre, porque ya de por sí la historia es mucho más llamativa y sus canciones también, esta segunda entrega despierta más emociones: es mucho más emotiva, más valiente, más romántica y mucho más dramática. Esto genera un equilibrio entre ambas partes que, en conjunto, es una gran pieza cinematográfica para el género.

La dupla Erivo-Grande vuelve a ser acertada, aunque no comparten tanto tiempo juntas en pantalla como en la primera entrega, pero logran algunas escenas memorables. Por otro lado, el vínculo amoroso entre Elphaba y Fiyero es simplemente encantador: Cynthia Erivo y Jonathan Bailey, vuelven a lograr una muy buena química… y hasta la potencian. El resto del elenco acompaña con mucha solidez, especialmente Jeff Goldblum y Michelle Yeoh, que encarnan al Mago de Oz y Mrs. Morrible respectivamente.