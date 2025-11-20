Video: por el temporal en Córdoba se derrumbó el techo de un polideportivo y hay dos menores heridas La estructura cedió por el fuerte viento cuando había un grupo de chicos haciendo deportes y dos de ellos fueron trasladados al hospital. Por







La estructura del polideportivo cedió por el temporal de lluvia y viento. Redes Sociales

Una fuerte tormenta que provocó destrozos en gran parte de la provincia de Córdoba, ocasionó la caída del techo de un polideportivo en la ciudad y dejó como saldo a dos niños heridos.

Las víctimas, de 12 y 13 años, fueron asistidas en el momento, y fueron trasladados al hospital para su revisión, mientras las autoridades evalúan el estado de la estructura, en barrio Los Álamos, ubicado en la calle Florencio Parravicini.

En la zona del siniestro afectada trabajaron Defensa Civil, los Bomberos y servicios de emergencia para evaluar los daños y asegurar el área, luego del llamado de los vecinos al 911, según el medio local La Voz.

Parravicini al 3500 y habría sido provocado por los fuertes vientos. Había un grupo de chicos haciendo deportes y dos de ellos se golpearon. Detalles @radiosuquia@PoliciaCbaOf @JornadaTVok pic.twitter.com/3qUVFSbkC3 — Alejandro Pozo (@alejandropozo) November 20, 2025 L

Los cordobeses vivieron este viernes una jornada de calor intenso, con registros que superaron los 40°C en ciertas zonas. En las primeras horas de la tarde del jueves llegaron las lluvias intensas y caída de granizo en el sur de la provincia. Horas después, la tormenta se situó sobre la capital.