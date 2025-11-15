15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de noviembre

En una jornada sin operaciones oficiales, el minorista cotiza en Banco Nación a los mismos valores del cierre del viernes: $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Por su parte, el blue y los financieros se mantienen estables.

Por
El dólar cotiza cerca de los $1.400. 

El dólar cotiza cerca de los $1.400. 

Pexels

En una jornada de sábado sin operaciones oficiales, el dólar minorista cotiza este sábado en Banco Nación a los mismos valores del cierre del viernes: $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Por su parte, el tipo de cambio mayorista bajó $12 en la semana, con un valor de $1.403, mientras que el blue y los financieros permanecen estables tras el anuncio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

El dólar cerró la semana cerca de los $1.400. 
Te puede interesar:

El dólar cerró una semana con calma: el oficial y el minorista, cerca del piso de los $1.400

Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.380,77 para la compra y $1.432,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.403.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.485,40 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.453,40.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.415,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Julie Kozack, portavoz del FMI, destacó la mejora en las condiciones del mercado.

El FMI le advirtió al Gobierno que el régimen cambiario debe "fortalecer las reservas"

Luis Caputo defendió las bandas cambiarias y adelantó que el Gobierno comprará más reservas.

Caputo defendió las bandas y realizó una advertencia sobre el dólar: "No podemos darnos el lujo de flotar libremente"

El dólar oficial baja sin prisa, pero sin pausa y se aleja del techo de la banda.

El dólar no frenó su caída y ya se acerca a los $1.400

El dólar oficial continúa con la tendencia bajis tras una baja en el inicio de la semana.

Leve caída del dólar, en todos los segmentos, tras el dato de inflación

El Gobierno mantuvo las bandas cambiarias para la cotización del dólar tras las elecciones.

Dólar: desde el Banco Central aseguraron que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas"

Caputo además señaló que Argentina puede crecer tranquilamente al 7% u 8% anual.

Caputo justificó mantener el sistema de bandas en el dólar: "Argentina es un país muy sensible a cualquier shock"

Rating Cero

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

últimas noticias

De Vido cumple una condena de cuatro años.

La mujer de De Vido advirtió sobre las malas condiciones en la cárcel de Ezeiza: "No accede a su medicación"

Hace 20 minutos
Un caso que sorprendió a todos.

Creía que el dolor de espalda era por ejercicio pero un diagnóstico lo cambió todo: qué se reveló

Hace 39 minutos
La empresa donde comenzaron las llamas es Logischem. 

Ezeiza: confirmaron dónde se originó el incendio y a cuántas fábricas alcanzó

Hace 1 hora
play

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 70 dotaciones de bomberos y hay al menos 20 heridos

Hace 1 hora
Paredes marca tendencia con sus looks. 

Leandro Paredes, a tono con la moda: el detalle de lujo en sus jeans que es tendencia

Hace 1 hora