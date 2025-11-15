Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de noviembre
En una jornada sin operaciones oficiales, el minorista cotiza en Banco Nación a los mismos valores del cierre del viernes: $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Por su parte, el blue y los financieros se mantienen estables.
En una jornada de sábado sin operaciones oficiales, el dólar minorista cotiza este sábado en Banco Nación a los mismos valores del cierre del viernes: $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. Por su parte, el tipo de cambio mayorista bajó $12 en la semana, con un valor de $1.403, mientras que el blue y los financieros permanecen estables tras el anuncio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.
Luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.