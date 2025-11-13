13 de noviembre de 2025 Inicio
El FMI le advirtió al Gobierno que el régimen cambiario debe "fortalecer las reservas"

Después de que Luis Caputo defendiera el esquema de bandas, el organismo internacional señaló que las reservas permiten "gestionar mejor la volatilidad". "Sería prematuro decir si se alcanzarán los objetivos", sostuvo la vocera, Julie Kozack.

Julie Kozack

Julie Kozack, portavoz del FMI, destacó la "mejora en las condiciones del mercado".

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, le advirtió al gobierno de Javier Milei que el régimen cambiario debe ser "robusto" y "coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales", aunque consideró "prematuro" estimar si se alcanzarán o no las metas de acumulación.

Anses dio información muy importante para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares.
Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber en noviembre 2025

El aviso del FMI se produce el mismo día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema de bandas durante la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y aseguró que "no hay que flotar para comprar reservas". "No hay ningún problema con las metas con el FMI ni acumulación de reservas; vamos a acumular más de lo que cualquiera puede estar pensando", afirmó.

Consultada en conferencia de prensa sobre las bandas cambiarias, Kozack sostuvo que "el régimen monetario es competencia de las autoridades del país", pero señaló: "En el FMI consideramos que el régimen elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa, además de asegurar un crecimiento sólido y sostenible en el país".

"Sobre la acumulación de reservas y los objetivos de reservas, diría que sería prematuro pronunciarme sobre si se alcanzarán dichos objetivos en el futuro", agregó. "Sin embargo, en nuestras conversaciones con las autoridades hemos insistido en la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para gestionar mejor la volatilidad y fortalecer aún más la confianza del mercado", indicó la portavoz.

FMI

Kozack remarcó que "sigue siendo fundamental mantener un marco monetario y cambiario coherente y robusto" porque "de cara al futuro, persisten importantes desafíos en Argentina". "Sin embargo, la reciente mejora de las condiciones del mercado ofrece una oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, consoliden la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas", sostuvo.

En ese sentido, destacó que "las recientes fluctuaciones del tipo de cambio han sido relativamente limitadas" en cuanto a su impacto "gracias a las estrictas políticas fiscales y monetarias", que "están sirviendo de ancla para las expectativas de inflación".

También remarcó que el swap con el Tesoro de Estados Unidos "ha contribuido a estabilizar los mercados argentinos y complementa el programa respaldado por el Fondo". "La magnitud y las modalidades específicas del apoyo son asuntos bilaterales entre las autoridades estadounidenses y argentinas, pero consideramos que estos esfuerzos refuerzan los objetivos de reforma y estabilización de Argentina", señaló.

Por último, consideró que "una implementación sólida y sostenida" de las políticas de estabilización, "así como los esfuerzos para lograr un consenso en torno a estas importantes reformas, serán cruciales para mantener el impresionante progreso que Argentina ha alcanzado hasta ahora".

Luis Caputo desafía a los gobernadores: "Si quieren una situación más holgada, que apoyen las reformas"

Luis Caputo Conferencia UIA 13 Noviembre 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, abrió este jueves la 31° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, en el Centro de Convenciones Buenos Aires, donde volvió a defender el esquema de bandas cambiarias y sostuvo que "no podemos darnos el lujo de flotar libremente" debido a "la inestabilidad en la demanda de dinero". Además, insistió en que el Gobierno "no va a resignar el equilibrio fiscal".

"En estos 20 meses se hizo lo que siempre se pensó que era imposible por muchísimas razones, tanto económicas como políticas y sociales. Por eso estamos en un punto de inflexión: este orden macro que se está logrando tuvo un respaldo muy importante en las urnas", sostuvo.

Luego de mencionar varios logros de su gestión, destacó que "no vale la pena para los argentinos el riesgo de modificar el sistema de bandas". "Están bien calibradas, en particular el techo", subrayó.

"Muchos países iniciaron sus programas de estabilidad con bandas cambiarias. Es algo que ha sido probado y ha sido exitoso en muchos países, de la región y fuera. Fueron esquemas que duraron muchos años, en algunos más de diez. Es un esquema conocido, no estamos inventando algo que no se haya hecho", enfatizó Caputo.

