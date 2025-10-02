2 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de octubre

El oficial operó a $1.401,37 para la compra y $1.454,15 tras un arranque de mes caliente y fuerte intervención del Banco Central para contener la demanda. El mensaje del secretario del Tesoro de Estados Unidos trajo calma al mercado cambiario.

El dólar oficial no tuvo variaciones mientras se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El dólar oficial no tuvo variaciones mientras se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El futuro del dólar después de las elecciones de octubre. 
¿El Gobierno tiene reservas para frenar el dólar? Los riesgos que advierten los economistas

La cotización acumuló una suba de $45 durante septiembre, un mes de alta volatilidad en el que tipo de cambio oficial empezó a subir tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, lo que lo llevó a superar el techo de la banda cambiaria y provocó que el Banco Central tuviera que salir a vender divisas para poder desinflarlo y hacerlo perforar los $1.500.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $393,95 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

El dólar oficial arrancó octubre al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.401,37 para la compra y $1.454,15 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.424,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.551,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.507,8.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.461.

