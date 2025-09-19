La intervención del Banco Central entró en el top 10 de ventas de dólar desde 2018

La venta de dólares del Banco Central de la República Argentina, por tercera rueda consecutiva, aumentó a niveles exponenciales la pérdida de reservas para contener la presión cambiaria del dólar oficial, que llegó otra vez al límite superior de la banda de fluctuación. Tras desprenderse de u$s678 millones este viernes y cerrar la semana con ventas por u$s1.110 millones, la intervención cambiaria entró en el top 10 del ranking del BCRA.
La preocupación del mercado por la debilidad del esquema cambiario se puede dimensionar en la cantidad de dólares que debió vender la entidad monetaria. Con los u$s678 millones de hoy, el Banco Central logró un récord de desprendimiento de divisas: fue la peor rueda de la era Milei.
Desde 2003, sólo hubo nueve ventas mayores a la de este viernes. Aunque está lejos del histórico monto que Federico Sturzenegger, que al mando de la autoridad monetaria en 2018 vendió u$s1.472 millones, un día antes de ser reglamentada el impuesto a la renta financiera para no residentes.
En 2018, el Banco Central tuvo uno de los episodios más significativos de ventas de dólares de las últimas dos décadas. Tras una fuerte corrida cambiaria, la confianza en la deuda argentina cayó, los capitales empezaron a salir y el dólar se disparó. Para intentar frenar la suba del dólar, el BCRA vendió miles de millones de dólares de las reservas en el mercado. Solo en abril–mayo de ese año se desprendió de más de u$s10.000 millones.
Cabe destacar, que los períodos de cepo cambiario no es usual que el BCRA intervenga en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En este viernes, el ofrecimiento de la entidad monetaria fue del 80% del volumen negociado, lo que demuestre que es una de las únicas posturas vendedoras.