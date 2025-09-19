19 de septiembre de 2025 Inicio
La intervención del Banco Central entró en el top 10 de ventas de dólar desde 2018

La autoridad monetaria se desprendió de divisas por más de u$s1.000 millones en solo tres ruedas para defender el esquema de bandas cambiarias y entró entre las 10 mayores intervenciones del BCRA desde 2018.

La entidad monetaria vendió divisas por tercera rueda consecutiva.

La confianza de los inversores en los activos argentinos está en mínimos.
Acciones y bonos argentinos no paran de caer: desplomes de hasta 3% y el riesgo país llegó a superar los 1.500 puntos

La preocupación del mercado por la debilidad del esquema cambiario se puede dimensionar en la cantidad de dólares que debió vender la entidad monetaria. Con los u$s678 millones de hoy, el Banco Central logró un récord de desprendimiento de divisas: fue la peor rueda de la era Milei.

Desde 2003, sólo hubo nueve ventas mayores a la de este viernes. Aunque está lejos del histórico monto que Federico Sturzenegger, que al mando de la autoridad monetaria en 2018 vendió u$s1.472 millones, un día antes de ser reglamentada el impuesto a la renta financiera para no residentes.

reservas banco central

En 2018, el Banco Central tuvo uno de los episodios más significativos de ventas de dólares de las últimas dos décadas. Tras una fuerte corrida cambiaria, la confianza en la deuda argentina cayó, los capitales empezaron a salir y el dólar se disparó. Para intentar frenar la suba del dólar, el BCRA vendió miles de millones de dólares de las reservas en el mercado. Solo en abril–mayo de ese año se desprendió de más de u$s10.000 millones.

Cabe destacar, que los períodos de cepo cambiario no es usual que el BCRA intervenga en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En este viernes, el ofrecimiento de la entidad monetaria fue del 80% del volumen negociado, lo que demuestre que es una de las únicas posturas vendedoras.

