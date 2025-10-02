Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara El futbolista quedó más cerca de quedarse con la tenencia de Francesca e Isabella, las hijas que comparte con la mediática.







Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara. Redes sociales

El futbolista Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable de la Justicia, ya que se archivó una denuncia de Wanda Nara y esto lo dejó más cerca que nunca de quedarse con la tenencia de Francesca e Isabella luego de muchos meses separado de ellas.

A través del programa televisivo La Posta del Espectáculo, la periodista Naiara Vecchio reveló: "El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos". De esta manera, el futbolista comenzó a evidenciar que no mentía en sus publicaciones virales de redes sociales.

Luego, Vecchio directamente leyó una parte del documento: "Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos". Con esto, dejó en claro que no hay pruebas que evidencien que él ejerció cualquier tipo de violencia sobre Valentino, Constantino o Benedicto.

Embed - TVP on Instagram: "¡Mauro Icardi inocente! Otra #FalopNews desmentida por el equipo de #LaPostaDelEspectáculo. En exclusiva te contamos la situación de Mauro Icardi en la causa iniciada por Maxi López y Wanda Nara por violencia contra su hijo. #LaPostaDelEspectáculoEnTVP" View this post on Instagram A post shared by TVP (@tv_publica)

"Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia, pero me cansé que me acuses, desde que te dejé, siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir con tu amenaza", expresó Wanda Nara en una historia de Instagram. De esta manera, el conflicto con Mauro Icardi continúa muy lejos de terminar.