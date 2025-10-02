IR A
Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

El futbolista quedó más cerca de quedarse con la tenencia de Francesca e Isabella, las hijas que comparte con la mediática.

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

El futbolista Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable de la Justicia, ya que se archivó una denuncia de Wanda Nara y esto lo dejó más cerca que nunca de quedarse con la tenencia de Francesca e Isabella luego de muchos meses separado de ellas.

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.
¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

A través del programa televisivo La Posta del Espectáculo, la periodista Naiara Vecchio reveló: "El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos". De esta manera, el futbolista comenzó a evidenciar que no mentía en sus publicaciones virales de redes sociales.

Luego, Vecchio directamente leyó una parte del documento: "Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos". Con esto, dejó en claro que no hay pruebas que evidencien que él ejerció cualquier tipo de violencia sobre Valentino, Constantino o Benedicto.

"Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia, pero me cansé que me acuses, desde que te dejé, siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir con tu amenaza", expresó Wanda Nara en una historia de Instagram. De esta manera, el conflicto con Mauro Icardi continúa muy lejos de terminar.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

El look de Wanda Nara en la gala de los Martín Fierro 2025 no pasó desapercibido. La conductora de Bake Off Famosos eligió un vestido ajustado, negro total con lunares, firmado por Dolce & Gabbana. Completó su outfit con gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, un claro homenaje a las divas de los años 50 que generó elogios y también críticas en redes.

Wanda Nara
El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

