Domingo Cavallo aseguró que el Gobierno debería devaluar y liberar las restricciones al dólar

El economista publicó un artículo en su blog personal donde explicó que "como mínimo, deberán eliminarse de inmediato todas las restricciones para operar en el mercado cambiario" y que "el tipo de cambio debería flotar sin ningún tipo de bandas".

Cavallo

Cavallo, exministro de Economía en dos ocasiones.

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a criticar el plan económico del Gobierno y aseguró que la administración libertaria debería devaluar y liberar el cepo al dólar. Lo hizo por medio de una publicación en su blog personal donde explicó que "como mínimo, deberán eliminarse de inmediato todas las restricciones para operar en el mercado cambiario" y que "el tipo de cambio debería flotar sin ningún tipo de bandas".

El dólar oficial cerró septiembre con un alza de $45,37.
Tensión con el dólar: el oficial y los financieros superan los $1.400 en el arranque del mes de elecciones

De todas maneras, anticipó que si no lo hacen antes de los comicios legislativos nacionales, "esto es lo que terminará ocurriendo" luego del 26 de octubre. También sostuvo que el Tesoro y el Banco Central deberían ejecutar un programa de compras de reservas para garantizar el pago de la deuda futura.

En otra parte del artículo, Cavallo analizó la intervención del Tesoro de Estados Unidos y del FMI en el Gobierno de Javier Milei, que se apronta a recibir un swap por u$s20 mil millones. "Ellos pondrán como condición que se instrumenten los cambios en las políticas monetaria y cambiaria necesarios para superar la crisis", sostuvo.

El dólar pronosticó el futuro del dólar.

Las recomendaciones de Cavallo para estabilizar el dólar y la economía

En su blog personal, el economista detalló que “las disposiciones más importantes que debería contener la nueva legislación monetaria, financiera y cambiaria son las siguientes:

  • Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de la Nación, de las provincias y de los municipios.

  • Permitir solo la emisión monetaria para compra de reservas y para operaciones de mercado abierto en mercados secundarios de títulos públicos.

  • Declarar la libre convertibilidad del peso y prohibir los controles de cambio.

  • Permitir la intermediación financiera en dólares (y cualquier otra moneda convertible) en las mismas condiciones aplicables al peso convertible.

  • Establecer que los bancos podrán recibir depósitos en cualquier moneda convertible y podrán prestar esos fondos guardando un encaje que establecerá el Banco Central.

  • El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas.

  • El financiamiento para inversión o capital de trabajo de grandes empresas se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuotapartes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos.

“El Banco Central, además de manejar los encajes bancarios, podrá llevar a cabo operaciones de mercado abierto en los mercados secundarios, tanto con títulos en pesos como con títulos en dólares, para controlar la expansión del crédito en pesos y en dólares”, concluyó.

