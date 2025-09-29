29 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de septiembre

El oficial opera a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta mientras los ojos se posan sobre la brecha con el blue tras la implementación de las nuevas restricciones cambiarias.

Por
Desde el viernes

Desde el viernes, quienes compren dólar oficial no podrán operar con los financieros por 90 días. 

La nueva disposición del Banco Central podría aumentar la presión tanto sobre el dólar oficial como sobre el blue.
El dólar oficial se desinfló durante la semana pasada pero continúa en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.315,67 para la compra y $1.364,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.324.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.472,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.433,53

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.349.

