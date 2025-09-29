Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de septiembre

El oficial opera a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta mientras los ojos se posan sobre la brecha con el blue tras la implementación de las nuevas restricciones cambiarias.

Desde el viernes, quienes compren dólar oficial no podrán operar con los financieros por 90 días.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta , luego de una semana de desplome en medio de los guiños desde Estados Unidos al gobierno de Javier Milei . Hay expectativa por lo que ocurra tras la implementación de la nueva restricción cambiaria que limita la operatoria con dólares financieros. Por su parte, en Banco Nación, operó a $1.350 para la venta, y el blue se comercializó en torno a los $1.415.

Nuevas restricciones cambiarias al dólar: qué se puede comprar, qué no y cómo operar

Sobre el final de la jornada del viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró parcialmente el cepo y anunció que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

El respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei tras su reunión en Nueva York había generado una reacción favorable en los mercados que retrotrajo al dólar a niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires . Para el mandatario estadounidense, el libertario "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Además, con el objetivo de ingresar divisas en un contexto de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno había eliminado las retenciones a los granos, y a las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

El dólar oficial se desinfló durante la semana pasada pero continúa en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.315,67 para la compra y $1.364,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.324.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.472,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.433,53

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.349.