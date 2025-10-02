IR A
Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

La actriz fue contundente con sus comentarios como columnista en Olga: "Estoy harta", aseguró.

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

La actriz Gimena Accardi habló de su relación con la Inteligencia Artificial ante sus compañeros del canal de streaming Olga."Es manipuladora".

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.
La exmujer de Nicolás Vázquez analizó los pro y los contra de la IA como el caso del ChatGPT y su opinión fue contundente:"Estoy harta de la IA. Estamos rumbo a la debacle total. Debería acabarse el mundo, yo ya estoy lista".

Ante la sorpresa de sus compañeros de streaming, remarcó que "no me importa lo que piensa la IA. Pero chupame la te… El 80% de las respuestas están mal y me detona el cerebro. Con Google andaba bárbaro. Qué me está explicando, yo esto ya lo sé. Es manipuladora. No quiero nada tuyo”.

Todo sucedió en Soñé que volaba, el ciclo que conduce Migue Granados, donde la artista es columnista y donde habló de su infidelidad: "Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó", dijo.

Cómo fue la separación y divorcio de Gime Accardi y Nico Vázquez

Gimena Accardi confirmó recientemente una infidelidad a su entonces esposo, Nicolás Vázquez, que fue el detonante en una relación que ya estaba en crisis y los llevó a una separación y posterior divorcio. A pesar de esto, la pareja decidió mantener una relación de respeto y amor, e incluso se divorciaron de mutuo acuerdo, con un proceso de división de bienes ya arreglado.

