Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora" La actriz fue contundente con sus comentarios como columnista en Olga: "Estoy harta", aseguró.







La actriz se sinceró sobre su relación con la IA. Redes Sociales

La actriz Gimena Accardi habló de su relación con la Inteligencia Artificial ante sus compañeros del canal de streaming Olga."Es manipuladora".

La exmujer de Nicolás Vázquez analizó los pro y los contra de la IA como el caso del ChatGPT y su opinión fue contundente:"Estoy harta de la IA. Estamos rumbo a la debacle total. Debería acabarse el mundo, yo ya estoy lista".

Ante la sorpresa de sus compañeros de streaming, remarcó que "no me importa lo que piensa la IA. Pero chupame la te… El 80% de las respuestas están mal y me detona el cerebro. Con Google andaba bárbaro. Qué me está explicando, yo esto ya lo sé. Es manipuladora. No quiero nada tuyo”.

Todo sucedió en Soñé que volaba, el ciclo que conduce Migue Granados, donde la artista es columnista y donde habló de su infidelidad: "Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó", dijo.