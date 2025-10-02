2 de octubre de 2025 Inicio
Scott Bessent reiteró que "el Tesoro de Estados Unidos está listo para hacer lo necesario" para apoyar a Javier Milei

El funcionario destacó una llamada que tuvo con Luis Caputo y confirmó una visita del equipo económico en Washington para "avanzar con la entrega del apoyo financiero" al Gobierno. Además, volvió a enfatizar "la importancia del triunfo" de LLA en octubre para "el pueblo argentino, la región y el G7".

Scott Bessent reiteró que "el Tesoro de Estados Unidos está listo para hacer lo necesario" .

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que tuvo una llamada con Luis Caputo y hay una visita del equipo económico en Washington para poder "avanzar con la entrega del apoyo financiero" al Gobierno. Además, enfatizó en "la importancia del triunfo" en elecciones.

Javier Milei, en una semana complicada para el Gobierno.
“Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina. Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó.

Y agregó: “Además, durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas G7 enfatizó la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”. Y concluyó: “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

A ese posteo, Luis Caputo reaccionó y citó: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

Cabe destacar que la Cancillería de la República Argentina informó que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, "el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump", especificaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"No vamos a poner dinero en la Argentina", aclaró Bessent

Después de su posteo en X, el secretario del Tesoro dio una entrevista en CNBC donde enfrentó las críticas de republicanos y demócratas por la decisión de auxiliar al gobierno de Javier Milei. "Solo para dejarlo claro: vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina", aclaró.

También negó que la intención de la Casa Blanca sea ayudar a inversores de su país. "No podría haber más fallos en esta idea de que estamos ayudando a estadounidenses ricos allí. Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que "Estados Unidos primero", el famoso lema de la administración Trump, "no significa solo Estados Unidos", sino también evitar el colapso de sus países aliados en la región. "Cuando ya tenés un estado fallido como Venezuela, no querés crear otro", subrayó.

Bessent se mostró optimista de que al Gobierno "le va a ir bien" en las elecciones legislativas de octubre, y anticipó que el "efecto Milei" podría evitar la proliferación de "modelos económicos fallidos". "Hay chances de que muchos otros países se sumen: Bolivia, Ecuador, pienso que Colombia después de las elecciones", pronosticó.

