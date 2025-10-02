2 de octubre de 2025 Inicio
Horror en Quilmes: detuvieron a una pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

La Fiscalía acusa a la madre de las víctimas y al padrastro de las menores de haber facilitado y colaborado activamente en las agresiones sexuales. El hombre fue atacado por los vecinos.

La fiscalía de Berazategui sigue buscando más agresores involucrados en este circuito de explotación infantil.

La fiscalía de Berazategui sigue buscando más agresores involucrados en este circuito de explotación infantil.

Una pareja fue detenida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusados de prostituir a sus 5 hijas para obtener comida y droga. Se trata de un grupo de trece hermanos, regenteados por su progenitora.

El pedido de justicia por las chicas asesinas en Florencio Varela recorrió el país.
La Fiscalía N° 8 de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo, se encuentra investigando el caso sobre delitos contra la integridad sexual y explotación de menores de edad ocurrido en viviendas de la ribera de Quilmes

Las detenciones ocurrieron en Villa Luján III, cercana a la ribera de Quilmes, cuando se llevaron a la madre y a su concubino, el padrastro de las menores, sospechados de enviar a por lo menos una de las criaturas a domicilios de adultos.

El padrastro fue agredido por los vecinos en el momento de la detención

Según declaraciones, actas y oficios reunidos por la fiscalía, la visita de las menores tenía como objetivo, el cambio de pagos en especie, como alimentos o estupefacientes.

El principal detenido fue atacado a golpes por sus vecinos mientras dormía y luego atado a un palo. Un llamado al 911 llevó a su arresto.

Datos de la investigación

La investigación detalla que los imputados también permitieron que los abusos ocurrieran dentro de su propia vivienda, llegando incluso a filmar y fotografiar las agresiones sexuales. Las pruebas recabadas dan cuenta de que las menores fueron sometidas a situaciones de extrema violencia física y psicológica.

El caso quedó a cargo del Gabinete de Ciberpedofilia y Trata de Personas de Quilmes, con la colaboración del Gabinete de Berazategui. En total hay 5 detenidos, entre ellos la pareja y el padre de las menores que también está demorado. Se espera que mañana sea indagado por la Fiscalía.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

