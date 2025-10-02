Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de octubre

El oficial opera a $1.403,13 para la compra y $1.456,89 tras un arranque de mes caliente y fuerte intervención del Banco Central para contener la demanda.

El dólar oficial se recalienta mientras se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.403,13 para la compra y $1.456,89 para la venta luego de una rueda de miércoles con una fuerte alza , en un comienzo de mes electoral en el que el Banco Central (BCRA) vendió a cuenta y orden del Tesoro con el fin de contener la demanda . En el Banco Nación opera a $1.450, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.475.

Cavallo aseguró que el Gobierno debería devaluar y liberar las restricciones al dólar

La cotización acumuló una suba de $45 durante septiembre , un mes de alta volatilidad en el que tipo de cambio oficial empezó a subir tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, lo que lo llevó a superar el techo de la banda cambiaria y provocó que el Banco Central tuviera que salir a vender divisas para poder desinflarlo y hacerlo perforar los $1.500.

Sobre el final de la jornada del viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró parcialmente el cepo y anunció que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Mientras tanto, el Gobierno confirmó este martes que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $396,61 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

Dólar oficial hoy

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.423.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.573,08, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.523.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.496,50.