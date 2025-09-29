Nuevas restricciones cambiarias al dólar: qué se puede comprar, qué no y cómo operar

El Gobierno reinstauró una restricción cambiaria que limita la operatoria con los tipos de cambio financieros tanto para personas físicas como jurídicas.

La nueva disposición del Banco Central podría aumentar la presión tanto sobre el dólar oficial como sobre el blue.

El dólar blue se lleva las miradas en este inicio de semana luego de que el Gobierno reinstaurara el viernes una restricción cambiaria que limita la operatoria con los tipos de cambio financieros . El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso un "cepo" que afecta a las operaciones con dólar oficial y MEP o Contado con Liquidación (CCL).

La medida, puesta en marcha a través de la Comunicación "A" 8336, establece que cualquier persona física o jurídica que adquiera dólares al tipo de cambio oficial deberá firmar una declaración jurada en la que se compromete a no comprar dólares financieros (MEP o CCL) a través de la bolsa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

Afecta a todos los ahorristas e inversores que utilizan su cupo para comprar dólar oficial (también conocido como "dólar ahorro" o a través del MULC) y que, a su vez, operan en el mercado de capitales para adquirir dólares financieros.

Se deberá esperar 90 días calendarios. Por ejemplo, si compraste dólar oficial el viernes, recién podrás volver a operar dólar MEP o CCL a partir del 26 de diciembre de 2025.

Sí, la restricción también aplica a la inversa . Para poder comprar dólar oficial, no hay que haber operado MEP o CCL en los 90 días previos. La nueva norma bloquea el acceso en ambas direcciones.

El objetivo principal es desarticular la maniobra conocida como "rulo" o "puré" que se daba porque el dólar oficial estaba mucho más barato que los dólares financieros y se vendían más caros en el mercado financiero (MEP), obteniendo una ganancia instantánea de más de $20 por dólar generando una presión sobre las reservas del BCRA.

¿La medida afecta la compra o venta de dólar blue?

No. La normativa del Banco Central solo regula las operaciones que se realizan dentro del sistema formal y legal (bancos, ALyCs). El mercado paralelo o "blue", al ser informal e ilegal, no se ve afectado directamente por esta comunicación, aunque su cotización podría reaccionar a la mayor demanda de quienes queden excluidos del MEP.

Qué puede ocurrir con la cotización del dólar

Según indicaron especialistas a Ámbito, el mecanismo de restricción cruzada funciona como una especie de barrera que reduce la liquidez en el mercado de dólares bursátiles, complicando el arbitraje que en el pasado ayudaba a suavizar las distorsiones entre cotizaciones.

Este menor nivel de arbitraje genera menos oportunidades de ganancia para los operadores y modifica las expectativas de demanda. Como consecuencia, advierten, pueden producirse movimientos bruscos en las cotizaciones. Además, alertan que en ausencia de ese canal, la presión sobre el dólar oficial podría intensificarse en períodos de mayor demanda estacional, especialmente durante los meses de alta liquidación del sector agroexportador.

La comunicación del Banco Central