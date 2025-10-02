La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift? El duodécimo álbum de la cantante estadounidense se conocerá este viernes 3 de octubre en todo el mundo.







The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre. Redes Sociales

La cantante Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl este viernes 3 de octubre y los fanáticos esperan conocer los primeros temas, si bien la artista ya dio algunos adelantos del material.

El estreno será exactamente a las 1 de la mañana, horario de Argentina, por lo que se podrá acceder a su nuevo esta madrugada. La artista adelantó nada menos que el nombre del álbum en agosto pasado, que puede traducirse en "la vida de una corista". De hecho se la vio con un look con plumas, brillos y lentejuelas, con colores de una nueva "era", el verde y el naranja.

Tiempo después se conoció cómo es la portada, ocurrió con su prometido Travis Kelce en una entrevista en el podcast que encabeza el deportista junto a su hermano Jason, New Heights. Mientras, la producción está a cargo de los suecos Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en otros álbumes anteriores.

Los fanáticos de Taylor muestran su entusiasmo en redes sociales, y "piden moderación al compartir filtraciones en línea para garantizar la experiencia oficial del lanzamiento".

El duodécimo álbum de Taylor Swift en redes sociales En la previa al lanzamiento mundial del duodécimo disco de la intérprete, hay constantes actualizaciones sobre el tema en redes sociales: "El duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, se lanzará el 3 de octubre de 2025. Incluye 12 temas producidos en Suecia por Max Martin y Shellback, inspirados en su experiencia internacional en la gira Eras", destacaron en X.