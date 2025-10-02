Crece el éxodo de empresas multinacionales: Burger King, Carrefour y Paramount anunciaron su salida

La economía argentina se mantiene lejos de toda señal de estabilización y presenta un escenario de creciente complejidad para las grandes corporaciones extranjeras. La tendencia de las multinacionales a confirmar su salida del país o la venta de activos locales se aceleró notablemente en los últimos meses, en un proceso que atraviesa a sectores clave como el consumo masivo, la salud, los medios de comunicación, el retail y el automotriz. El contexto es la caída del consumo interno, los altos costos operativos y una persistente incertidumbre macroeconómica agravada en el segundo año de gobierno del presidente Javier Milei.
La oleada de repliegue corporativo sumó recientemente actores de peso en el sector de servicios y consumo. Según publicó Ámbito, Burger King, cuya operación local es gestionada por el grupo mexicano Alsea, puso en marcha la venta de su negocio, que incluye más de un centenar de locales. Aunque la marca continuará operando bajo un nuevo dueño (con interés de grupos como DGSA e Inverlat), la decisión refleja el repliegue de Alsea, que ya se había concentrado en Starbucks como apuesta principal en la región.
Los sectores de la salud y los medios también registraron traspasos emblemáticos. Swiss Medical adquirió el control total de Diagnóstico Maipú, una de las redes de diagnóstico más relevantes del país, que estaba en manos del grupo brasileño Dasa. Esta operación revierte la internacionalización previa y devuelve la compañía a capitales argentinos. Por su parte, Paramount confirmó su retiro, anunciando la venta de Telefé, un canal icónico, en línea con su estrategia global de reducir presencia en mercados considerados secundarios para concentrar recursos en Estados Unidos y otras plazas.
La magnitud del fenómeno se refleja en la inminente definición sobre el futuro de Carrefour, el segundo retailer de la Argentina, que avanza en un proceso de venta que abarca más de 600 locales. La cadena francesa recibió siete ofertas de grupos locales e internacionales, en lo que se perfila como una de las transacciones más relevantes de los últimos años en el segmento supermercadista. Estos movimientos se complementan con casos significativos de menor envergadura, como la salida planificada de la brasileña InterCement (dueña de Loma Negra) y el cierre de la planta de films y textiles Magnera (ex Berry) en Pilar, dejando 60 trabajadores sin empleo.
El fenómeno del repliegue abarca transversalmente a la industria automotriz, donde Nissan decidió cesar su fabricación local para reconvertirse exclusivamente en importador, y Mercedes-Benz transfirió su operación de producción local al Grupo ST, concentrando sus esfuerzos productivos en Brasil. En el sector de consumo masivo, la estadounidense Clorox vendió su división argentina, incluyendo plantas en Buenos Aires y San Juan y marcas como Ayudín y Poett, a Apex Capital.
La transferencia de activos en consumo masivo fue profunda, destacándose también la salida de Procter & Gamble (P&G). La corporación vendió su operación local, que incluía marcas masivas como Pampers, Pantene y Gillette, al grupo Newsan. Con esta adquisición, Newsan consolidó su ingreso al negocio de consumo masivo, absorbiendo un amplio portfolio de marcas antes bajo control extranjero.
Otros sectores considerados clave han visto la retirada de inversores foráneos. En tecnología, Xerox e Internexa (de origen colombiano) vendieron sus negocios a grupos argentinos; Xerox a Datco y Internexa a Silica Networks del mismo conglomerado. En el agro, Nutrien inició la venta del 50% de la productora de urea Profertil, buscando concentrarse en Brasil tras años de resultados negativos. Finalmente, la aseguradora estadounidense Prudential Financial cedió su operación a Grupo ST, poniendo fin a 25 años de presencia en el mercado local.
Una de las transacciones más resonantes se registró en el sector financiero, donde HSBC concretó la venta total de su operación argentina al Grupo Financiero Galicia por u$s550 millones. La transacción, que incluyó la transferencia de más de cien sucursales y 3.100 empleados, fue justificada por la entidad británica en su estrategia global de concentrar recursos y presencia en el continente asiático, su principal mercado de negocios. A estos casos se suman reacomodamientos como la transferencia de áreas de petróleo de TotalEnergies a YPF, y la puesta en venta de las 700 estaciones de servicio Shell y la refinería Dock Sud por parte de Raízen, una operación estimada en u$s1.500 millones.